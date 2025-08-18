ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा, मेगा ईवेंट में होगा बड़ा खुलासा - CONGRESS MEGA RALLY MALWA

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सो रहे कार्यकर्ताओं को जगाने की रणनीति बनाई, 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक सभी जिलों में रैलियां.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 7:00 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में रैली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रही है. प्रदेश में 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी. कांग्रेस ने मालवा क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय रैली करने की तैयारी की है. इसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं के अलवा राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता शामिल होंगे.

राज्यस्तरीय रैली में 1 लाख कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "इस राज्य स्तरीय रैली में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त यह भूल गए होंगे कि उनके खिलाफ भी महाभियोग आता है. चुनाव आयोग द्वारा वोटों की चोरी करना लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है. चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे के रूप में काम कर रहा है."

25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक सभी जिलों में रैलियां (ETV BHARAT)

चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं देता हलफनामा

मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा "आयोग अब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रह गई है और वह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम नहीं कर रहा है. मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने खुलेआम कहा कि उन्होंने खुद हर घर में जाकर फर्जी 1-1 हजार वोट सत्यापित किए हैं. इसका वीडियो भी मैंने जारी किया है."

बीजेपी नेता खुद स्वीकार कर रहे वोटों की गड़बड़ी

जीतू पटवारी ने कहा "इसी तरह बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायबरेली में वोट बढ़ाने की बात सार्वजनिक रूप से कहा है. ये दोनों तथ्य साबित करते हैं कि बीजेपी खुद चुनाव प्रकिया में गड़बड़ी की बात मान रही है. राहुल गांधी को डराने और धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं." पटवारी ने सवाल किया "चुनाव आयोग कांग्रेस नेताओं से हलफनामा मांग रहा है, जबकि उसे स्वयं जनता के सामने हलफनामा देना चाहिए कि इस बार वोट चोरी नहीं होगी."

पटवारी बोले- चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं देता हलफनामा (ETV BHARAT)

कांग्रेस बोली- जल्द करेंगे बड़ा खुलासा

मध्यप्रदेश में हुई वोट चोरी को लेकर कांग्रेस जल्द ही खुलासा करने जा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "इसके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है. जल्द ही बताया जाएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरह वोट की चोरी कराई है. इस तरह की चोरी मध्यप्रदेश के कई सीटों पर हुई है. इसका खुलासा कांग्रेस प्रमाणों के साथ करने जा रही है. कांग्रेस को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पिछले दिनों अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी थी."

