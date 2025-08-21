ETV Bharat / state

आरिफ मसूद मामले में SIT गठित, एडीजी संजीव शमी बने अध्यक्ष - SIT FORMED ARIF MASOOD

भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में तीन सदस्यीय SIT गठित, कॉलेज की मान्यता से जुड़ा है मामला.

SIT FORMED ARIF MASOOD
आरिफ मसूद मामले में SIT गठित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read

भोपाल: राजधानी की मध्य विधानसभा सीट से विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता को लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पहले आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अब इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. बता दें कि आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भी कांग्रेस विधायकों ने मुद्दा उठाया था.

संजीव शमी को बनाया गया एसआईटी का अध्यक्ष

बता दें कि आरिफ मसूद के भोपाल स्थित प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना ने 3 सदस्यीय कमेटी का कठन किया है. इसमें एडीजी टेलीकाम संजीव शमी के नेतृत्व में डी. कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज और निमिशा पांडे एआईजी (प्रशिक्षण) पीएचक्यू को शामिल किया गया है. अब यह जांच दल फर्जी दस्तोवजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में जांच करेगा. दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 दिन के अंदर विधायक मसूद पर एफआईआर और गहन जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे.

फर्जी सेल डीड के जरिए मिली मान्यता

बता दें कि विधायक आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने अमन एजुकेशन सोसायटी का सचिव रहते हुए कॉलेज की मान्यता के लिए दो बार फर्जी सेल डीड जमा की थी. यह दस्तावेज साल 2004 और 2005 के बीच पेश किए गए थे, लेकिन इन 20 सालों में फर्जीवाड़े की जांच नहीं की गई. सब रजिस्ट्रार भोपाल की रिपोर्ट के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मांगी थी रिपोर्ट

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री से राजधानी में स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज पर 1 अप्रैल 2005, 27 सितंबर 2005 और 3 अप्रैल 2010 में की गई कार्रवाई समेत अंतिम प्रतिवेदन की प्रति समेत अन्य जानकारियों मांगी थी. सिंघार ने कहा कि इस मामले में अब तक जांच ही पूरी नहीं हुई, लेकिन साल 2025 में इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है. इस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जबाव दिया कि फर्जी साल्वेंसी के माध्यम से इसकी मान्यता ली गई थी. इसमें हेराफेरी की गई थी. इसलिए मान्यता समाप्त की गई है.

कांग्रेस विधायक की सदस्यता हो सकती है खत्म

विधानसभा में आरिफ मसूद के कॉलेज का मुद्दा उठने के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जब इस कॉलेज के सभी दस्तावेज फर्जी हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों सरंक्षण दिया जा रहा है. ऐसे सदस्य की तो सदस्यता भी समाप्त हो सकती है. वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि "अभी फर्जी दस्तावेजों को लेकर मान्यता निरस्त की गई है. अब जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज के संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने वाला है.

इसके लिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया है." वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "इस मामले में उन अधिकारियों की भी जांच कराई जाए, जिन्होंने मामले में आरोपितों का सहयोग किया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो."

भोपाल: राजधानी की मध्य विधानसभा सीट से विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता को लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पहले आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अब इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. बता दें कि आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भी कांग्रेस विधायकों ने मुद्दा उठाया था.

संजीव शमी को बनाया गया एसआईटी का अध्यक्ष

बता दें कि आरिफ मसूद के भोपाल स्थित प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना ने 3 सदस्यीय कमेटी का कठन किया है. इसमें एडीजी टेलीकाम संजीव शमी के नेतृत्व में डी. कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज और निमिशा पांडे एआईजी (प्रशिक्षण) पीएचक्यू को शामिल किया गया है. अब यह जांच दल फर्जी दस्तोवजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में जांच करेगा. दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 दिन के अंदर विधायक मसूद पर एफआईआर और गहन जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे.

फर्जी सेल डीड के जरिए मिली मान्यता

बता दें कि विधायक आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने अमन एजुकेशन सोसायटी का सचिव रहते हुए कॉलेज की मान्यता के लिए दो बार फर्जी सेल डीड जमा की थी. यह दस्तावेज साल 2004 और 2005 के बीच पेश किए गए थे, लेकिन इन 20 सालों में फर्जीवाड़े की जांच नहीं की गई. सब रजिस्ट्रार भोपाल की रिपोर्ट के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मांगी थी रिपोर्ट

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री से राजधानी में स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज पर 1 अप्रैल 2005, 27 सितंबर 2005 और 3 अप्रैल 2010 में की गई कार्रवाई समेत अंतिम प्रतिवेदन की प्रति समेत अन्य जानकारियों मांगी थी. सिंघार ने कहा कि इस मामले में अब तक जांच ही पूरी नहीं हुई, लेकिन साल 2025 में इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है. इस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जबाव दिया कि फर्जी साल्वेंसी के माध्यम से इसकी मान्यता ली गई थी. इसमें हेराफेरी की गई थी. इसलिए मान्यता समाप्त की गई है.

कांग्रेस विधायक की सदस्यता हो सकती है खत्म

विधानसभा में आरिफ मसूद के कॉलेज का मुद्दा उठने के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जब इस कॉलेज के सभी दस्तावेज फर्जी हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों सरंक्षण दिया जा रहा है. ऐसे सदस्य की तो सदस्यता भी समाप्त हो सकती है. वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि "अभी फर्जी दस्तावेजों को लेकर मान्यता निरस्त की गई है. अब जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज के संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने वाला है.

इसके लिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया है." वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "इस मामले में उन अधिकारियों की भी जांच कराई जाए, जिन्होंने मामले में आरोपितों का सहयोग किया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो."

Last Updated : August 21, 2025 at 9:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH SIT FORMEDCONGRESS MLA ARIF MASOODINDIRA PRIYADARSHINI COLLEGEHC FIR ARIF MASOODSIT FORMED ARIF MASOOD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालय का राजा सूखे इलाके में बना कौतुहल, दमोह में खिला दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल

बालाघाट में ग्रामीणों ने बसा दिया 300 एकड़ का जंगल, फलदार औषधीय पेड़ों से लबालब फॉरेस्ट

टेक्नोलॉजी का सुपरफास्ट जमाना, रीपर और ट्रक टाइप हार्वेस्टर से मिनटों में धान कटाई

मैहर में 5 साल के बच्चे का ऐसा इलाज, अवाक देखते रह गए लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.