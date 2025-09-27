ETV Bharat / state

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जुबान को गंगा जल से किया साफ, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है. कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की थी. मंत्री के बयान के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया. कांग्रेस मंत्री का पुतला लेकर पहुंचे. कांग्रेस ने विजयवर्गीय की विवादित बयानबाजी को विरोध में पुतले की जीभ को गंगा जल से साफ किया. उधर कांग्रेस इस मुद्दे को प्रदेश भर में लेकर जाएगी. गंगा जल से जीभ धुलाकर किया प्रदर्शन

कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सरकारी बंगले का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बंगले के पहले ही रोक दिया. कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि, ''बीजेपी के नेता अपने संस्कार और संस्कृति भूल गए हैं. वे भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को भूल गए हैं. नव दुर्गा में हम बच्चियों और बहनों को दुर्गा स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैंं.'' कांग्रेस ने सरकार से मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.

