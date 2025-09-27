मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जुबान को गंगा जल से किया साफ, कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन
कैलाश विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन. गंगाजल से साफ की मंत्री के पुतले की जीभ. बड़े आंदोलन की चेतावनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:15 AM IST|
Updated : September 27, 2025 at 7:34 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है. कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की थी. मंत्री के बयान के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया. कांग्रेस मंत्री का पुतला लेकर पहुंचे. कांग्रेस ने विजयवर्गीय की विवादित बयानबाजी को विरोध में पुतले की जीभ को गंगा जल से साफ किया. उधर कांग्रेस इस मुद्दे को प्रदेश भर में लेकर जाएगी.
गंगा जल से जीभ धुलाकर किया प्रदर्शन
कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सरकारी बंगले का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बंगले के पहले ही रोक दिया. कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि, ''बीजेपी के नेता अपने संस्कार और संस्कृति भूल गए हैं. वे भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को भूल गए हैं. नव दुर्गा में हम बच्चियों और बहनों को दुर्गा स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैंं.'' कांग्रेस ने सरकार से मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.
कांग्रेस बोली-ऐसी सोच की वजह से बढ़ रहे अपराध
उधर, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि, ''यह पहली बार नहीं है, जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो. इसके पहले भी वे महिलाओं के पकड़ों और रहन सहन पर बयान दे चुके हैं. इस तरह के बयान समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''बीजेपी नेता महिला अपराधों के मामले में चुप्पी साध लेते हैं. जबकि प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं. बलात्कार के मामले साल 2020 में प्रदेश में 6 हजार 134 थे, लेकिन 2024 में बढ़कर 7 हजार 294 हो गए हैं. यानी ऐसे मामलों में 19 फीसदी की बढोत्तरी हुई है. जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 21 हजार 175 महिलाएं और नाबालिग बच्चियां गायब हुई हैं.''
उधर मंत्री ने दी बयान पर सफाई
हालांकि बयान पर विवाद होने के बाद मंत्री डॉ. कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल ने अपनी सफाइ दी है. उन्होंने कहा कि, ''मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठा रहा. सभी रिश्ते पवित्र होते हैं. पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन का पवित्र रिश्ता होता है. विदेशों में यह चलता, लेकिन हमारे यहां यह नहीं चलता. हमारे प्रेम के संबंध हैं, लेकिन क्या सड़क पर इस तरह आलिंगन सही है. मैं भी अपनी बहन का माथा चूमता हूं. यदि पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं लगेगा.''