कम्प्यूटर बाबा का नया स्टंट गौ न्याय यात्रा, गले में ज्ञापन टांग CM आवास पहुंचेंगी गायें

कम्प्यूटर बाबा के कम्प्यूटर में आइडियाज की कमी नहीं है. कैसे आम लोगों के बीच में चर्चा में रहा जाए, वे बखूबी जानते हैं. अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार में सिरदर्द बने कम्प्यूटर बाबा का ये नया स्टंट मान लीजिए. मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर गौ न्याय यात्रा के लिए समर्थन और धन जुटा रहे कम्प्यूटर बाबा भोपाल पहुंचेंगे. कम्प्यूटर बाबा ने कहा "गौ माता सड़क पर तड़प-तड़प कर मर रही हैं. लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है." कम्प्यूटर बाबा की 7 दिन की गौ न्याय यात्रा का समापन भोपाल में ही होगा.

डेढ़ साल की कांग्रेस सरकार के दौरान काफी सुर्खियों में आए कम्प्यूटर बाबा को शिवराज सरकार में पहली बार राज्यमंत्री का दर्जा मिला था. तब से लगातार छोटे बड़े ब्रेक के बाद कम्प्यूटर बाबा राजनीतिक मुद्दों पर साधु हठ करते रहे हैं. इस बार के स्टंट में वे गले में ज्ञापन लटकाए हुए गायों को मुख्यमंत्री निवास तक ले जाएंगे.

भोपाल : लंबे विराम के बाद नामदेवदास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा फिर मैदान में हैं. इस बार बाबा को गाय की चिंता है. इसके पहले नर्मदा में होने वाले अवैध रेत के उत्खनन पर बाबा निकल पड़े थे. इस बार जब वे गौ माता न्याय यात्रा के साथ शहर-शहर दान का पीपा लिए पहुंच रहे हैं, तब इत्तेफाक से मध्यप्रदेश की सियासत में भी गौ मांस का मुद्दा गर्माया हुआ है. दिलचस्प ये है कि कम्प्यूटर बाबा की इस गौ न्याय यात्रा को संत समाज का ही समर्थन नहीं मिला है.

मुख्यमंत्री निवास पर गायों को लेकर पहुंचेंगे

कम्प्यूटर बाबा ने बताया "हर गाय के गले में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन होगा. कम्प्यूटर बाबा ने बीफ के मुद्दे पर भी बयान दिया और कहा "गौ मांस जीरो टैक्स पर मध्यप्रदेश में बेचा जा रहा है." कम्प्यूटर बाबा ऐसे मुद्दों पर खासतौर पर अभियान छेड़ते हैं, जिसके सियासत से गहरे तार जुड़े हों. कांग्रेस के दौर में भी इसी तरह ब्रेक ले लेकर कम्प्यूटर बाबा मुद्दे उछाला करते थे. कम्प्यूटर बाबा जिस समय मध्यप्रदेश में मोहन सरकार पर गाय की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, अखिल भारतीय संत समिति ये मानती है कि इसी समय गाय की सबसे ज्यादा चिंता की जा रही है.

अनिलानंद महाराज सरकार के सपोर्ट में

अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अनिलानंद महाराज का कहना है "इसी सरकार में गायों की अनुदान राशि 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए कर दी गई है. गायों के बजट को बढ़ाकर इस वर्ष 600 करोड़ तक तक दिया गया है. गौपालकों को सुविथाएं दी जा रही हैं. मध्यप्रदेश वह राज्य हैं जहां गौमांस प्रतिबंधित है. गौमांस का परिवहन से लेकर गौमांस समेत पकड़े जाने पर कड़ी सजा है."

गौ संरक्षण के लिए यात्रा में दान भी ले रहे हैं (ETV BHARAT)

कमलनाथ सरकार में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा उछाला

इसके पहले कमलनाथ सरकार में कम्प्यूटर बाबा ने अवैध रेत उत्खनन को मुद्दा बनाया था. उन्होंने बाकायदा टोल फ्री नंबर जारी किया था कि कोई भी अवैध उत्खनन की शिकायत इस नंबर पर कर सकता है. कम्पयूटर बाबा की अगुवाई में पूरी संतों की टोली शिकायत मिलने पर अवैध रेत उत्खनन वाले इलाके में पहुंचती थी. जो ऐसी साईट पर बैठकर भजन कीर्तन करते थे और धरने पर बैठ जाते थे. हालांकि कम्प्यूटर बाबा का ये कैम्पेन भी कुछ महीने चल कर ठंडा पड़ गया था.

दिग्विजय सिंह के लिए कर चुके हैं हठयोग

कम्प्यूटर बाबा कांग्रेस के दौर में चर्चा में आए थे. दिग्विजय सिंह जब भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे तो उनकी जीत के लिए कम्प्यूटर बाबा ने हठयोग भी किया था. जिसमें मई की गर्मी में सड़क पर उन्होने हवन किया था. पहली बार शिवराज सरकार में उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था. लेकिन दर्जा मिल जाने के बाद उनके सुर बदल गए थे और उन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था.