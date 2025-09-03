जबलपुर : रेरा के मामले में एक अवमानना याचिका पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आदेश का परिपालन करते हुए भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट जबलपुर में उपस्थित हुए. यहां जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष उन्होंने माफी मांगते हुए हलफनामा पेश किया. कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि कि बिल्डर की संपत्ति का पता लगा लिया गया है और एक महीन के अंदर संपत्ति को नीलाम कर याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, भोपाल निवासी अभिषेक तेकाम की ओर से ये अवमानना याचिका दयार की गई थी. याचिका में कहा गया था कि उन्होंने बिल्डर से ड्यूपलेक्स बुक किया था. लेकिन बिल्डर द्वारा समय पर घर का निर्माण नहीं करने पर उनके द्वारा रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में प्रकरण दर्ज कराया गया. मामले की सुनवाई करते हुए रेरा ने 2022 में 50 लाख रुपए की आरआरसी जारी की, जिसका निष्पादन कलेक्टर को करना होता है. रेरा के आदेश के बावजूद पैसे नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
कलेक्टर को दिए गए थे ये आदेश
हाईकोर्ट में रेरा मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई. इसपर हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को कलेक्टर को 90 दिन के अंदर आरआरसी का निष्पादन कराने के निर्देश दिए थे. लेकिन इस निर्देश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई.
कलेक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब
एकलपीठ ने इस अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल कलेक्टर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, तहसीलदार कुनाल राउत और चंद्र कुमार ताम्रकार के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें एक सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. जमानती वारंट के बावजूद तीनों अधिकारी हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे और उनकी ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने तीनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.
मंगलवार को भोपाल कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से जबलपुर हाईकोर्ट में उपस्थित होकर बिल्डर की संपत्ति की सारी जानकारी देते हुए हलफनामा पेश किया. एकलपीठ ने हलफनामा को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निराकरण कर दिया. गौरतलब है कि भोपाल कलेक्टर को इसके पहले भी अवमानना याचिका पर कई बार जबलपुर हाईकोर्ट में तलब किया जा चुका है. ये मामले भी रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण(RERA) से संबंधित थे, जिसपर हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए मामलों के जल्द निराकरण और आरआरसी के समय पर निष्पादन के आदेश दिए थे.