भोपाल की मछली फैमिली के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा पेश, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
भोपाल कलेक्टर और डीसीपी क्राइम ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट को बताया कि मछली परिवार के खिलाफ कानून के अनुसार ही की गई है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 2:19 PM IST
जबलपुर : राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी, यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मामलों के आरोपी मछली परिवार की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. याचिका की सुनवाई के दौरान भोपाल कलेक्टर और डीसीपी क्राइम ने हाई कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थित होकर बताया "यासीन अहमद उर्फ मछली के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की गई है."
मछली फैमिली ने याचिका में क्या तथ्य रखे
हाई कोर्ट में दो चरणों में हुई सुनवाई के दौरान अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज भी पेश किये गये. हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किया. यासीन अहमद उर्फ मछली के परिवारिक सदस्यों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था "किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने के बावजूद उन्हें निशाना बनाकर पुलिस व प्रशासन कार्रवाई कर रहा है."
केवल उनके ही मकान को क्यों तोड़ा
मछली परिवार की ओर से याचिका में कहा गया "उनके अलावा अन्य लोगों ने भी सरकारी भूमि पर निर्माण किया है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा सिर्फ उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है. उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी है. उनके बैंक खाते फ्रीज करते हुए शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. ई-मेल आईडी ब्लॉक कर दी गई है, जिसके कारण वह कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करने की स्थिति में नहीं है."
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में ये जवाब दिया
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पूछने पर सरकारी अधिवक्ता ने बताया "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें अधिकारियों के पास जांच के लिए लंबित हैं." एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को प्रमाणित करने के लिए जवाब के साथ कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी." एकलपीठ ने गुरुवार याचिका की सुनवाई करते हुए कलेक्टर तथा डीसीपी अपराध शाखा भोपाल को कार्रवाई संबंधित दस्तावेज के साथ 24 घंटे में उपस्थित होने के आदेश जारी किये थे.
- ड्रग और दुष्कर्म के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन, मछली परिवार की करोड़ों की कोठी मलबा
- पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन गायब, मछली परिवार सहित 21 लोगों को नोटिस
कलेक्टर व डीसीपी पहुंचे हाई कोर्ट
याचिका पर शुक्रवार को दो चरणों में सुनवाई हुई. इस दौरान भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह तथा डीसीपी क्राइम अखिल पटेल ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित बताया "अवैध रूप से निर्मित मकान को तोड़ने की कार्रवाई विधि अनुसार की गयी है. याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने समय दिया गया था. मकान तोडने की कार्रवाई के संबंध में नोटिस चस्पा किया गया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मकान में रखे सामान को खुद हटाया था."
आरोपियों के इसलिए फ्रीज किए बैंक खाते
भोपाल कलेक्टर ने बताया "मकान तोड़ने की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा एमपीएलआरसी 1959 की धारा 248 के तहत पारित आदेश पर किया गया है. बैंक खातों से बड़ी रकम का लेन-देन होने के कारण उन्हें फ्रीज किया गया है. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ करते हुए आदेश सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किये."