भोपाल में 31 शूटर्स के खिलाफ एक्शन, खेल कोटे के 40 प्रतिशत शस्त्र लाइसेंस कैंसिल

एसडीएम रविशंकर राय ने बताया "भोपाल में ड्रग और हथियार तश्करी में मछली परिवार का नाम आने के बाद इस परिवार से जुड़े शूटर शाहिद अहमद का शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त कर दिया गया था. शाहिद अहमद के पास 32 बोर की रिवाल्वर, 12 बोर की सेमी ऑटोमेटिक गन और राइफल थी." राय ने बताया कि मछली परिवार के बाद अन्य शूटर्स के भी लाइसेंस और हथियारों की जांच की गई. जिसमें अनियमितता मिलने के बाद कलेक्टर ने 28 लाइसेंस निरस्त और 2 लाइसेंस निलंबित किए हैं."

भोपाल: भोपाल में स्पोर्टस कोटे के तहत लिए गए शस्त्रों का गलत कार्यों में इस्तेमाल करने के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे शूटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लाइसेंसी शूटरों की जांच के बाद 30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. जबकि इससे पहले मछली परिवार से जुड़े शूटर शाहिद अहमद का शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त कर दिया गया था.

भोपाल में खेल कोटे के तहत 80 खिलाड़ियों को शस्त्र लाइसेंस दिया गया था. जिनमें से कुल 29 शूटर्स के लाइसेंस निरस्त और 2 के निलंबित किए गए हैं. यानि भोपाल में खेल कोटे के करीब 40 प्रतिशत शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं. एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस की जांच में कई गलतियां पकड़ में आई हैं. इसके बाद ही पता चला कि 4 शूटर ऐसे भी हैं, जिनके आपराधिक रिकार्ड भी हैं. इनमें सैय्यद शारिक बुखारी और हसन सहित अन्य शूटर शामिल हैं.

30 शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस निरस्त (ETV Bharat)

शूटर्स के शस्त्र लाइसेंस में की गई अनियमितताएं

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जांच में सामने आया है कि कई शूटर्स के शस्त्र नेशनल व इंटरनेशन की शूटिंग स्पर्धाओं के अनुरूप नहीं निकले. इसमें सामने आया कि कई शूटर्स लाइसेंस की आड़ में शस्त्रों और कारतूसों का व्यापार कर रहे थे. इन शूटर्स ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक रिकार्ड और खाली कारतूसों की जानकारी प्रशासन को नहीं दी. साथ इनमें से कई शूटर्स ऐसे थे, जो लंबे समय से खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले रहे थे और झूठे घोषणा पत्र जमाकर शस्त्रों का लाइसेंस रिन्युअल करा लेते थे.

एक सप्ताह पहले कलेक्टर को सौंपी गई थी रिपोर्ट

बता दें कि मछली परिवार के लोगों पर हथियार तस्करी का आरोप लगने और शूटर्स को जारी होने वाले कारतूस अपराधियों तक पहुंचने के शक में ये कार्रवाई शुरू की गई थी. इस पर जिला प्रशासन ने 80 खेल शूटर्स का रिकॉर्ड खंगाला था. एसडीएम राय और इंटेलिजेंस एडिशनल डीसीपी दीपक नायक ने 25 से 29 अगस्त को जांच व पूछताछ की थी. साथ ही 5 खेल शूटर्स ने बिना तहसील आए शस्त्रों व कारतूसों की जानकारी भेजी थी. जिसकी रिपोर्ट करीब एक सप्ताह पहले कलेक्टर को सौंपी गई थी.