ETV Bharat / state

सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें कर ब्लैकमेलिंग करने वालों पर शिकंजा, पूरा ब्यौरा भोपाल तलब

सीएम हेल्पलाइन को ब्लैकमेलिंग का माध्यम बनाने वालों पर सख्ती की तैयारी, सभी कलेक्टर को गाइडलाइन जारी.

Madhya Pradesh CM Helpline
सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें करने वालों पर शिकंजा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : सरकारी विभागों में काम न होने पर अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन कुछ लोगों के लिए अवैध वसूली का साधन बन गई है. अब सरकार ऐसे लोगों पर सख्ती करने जा रही है, जो इसका उपयोग ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं. सरकार ने लगातार शिकायतें कर अधिकारियों-कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने वालों पर शिंकजा कसने की तैयारी कर ली है. राज्य सरकार अब ऐसे शिकायतकर्ताओं का चिह्नित करने जा रही है, जो लगातार शिकायतें कर अफसरों-कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं.

सभी कलेक्टर को मिले निर्देश, तैयार करें सूची

लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिले में ऐसे शिकायतकर्ताओं की सूची तैयार की जाए, जो आदतन और झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं. इसके लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को एक फॉर्मेट भी भेजा है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, नंबर, उनके द्वारा अब तक दर्ज कराई गई शिकायतें और उस पर अधिकारियों की टिप्पणी दर्ज की जाएगी.

Madhya Pradesh CM Helpline
सभी कलेक्टरों के मिले निर्देश, तैयार करें सूची (ETV BHARAT)

यह जानकारी अधिकारियों को अपनी लॉगिन आईडी के जरिए दर्ज करानी होगी. यह पहली बार है जब राज्य शासन ने आदतन शिकायतकर्ताओं की जानकारी मांगी है. इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि जिलों में ऐसे कौन-कौन हैं, जो सरकार की इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं.

सरकार ने इसलिए मांगी जानकारी

सीएम हेल्पलाइन का उपयोग अधिकारियों या अन्य किसी संबंधित पर दबाव बनाने के लिए किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में भी अधिकारियों द्वारा इसका मुद्दा उठाया जा चुका है. इसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया. ऐसे मामलों में ब्लैकमैलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.

ऐसा ही एक मामला इसी साल मई माह में खरगौन में सामने आया था. इसमें दो युवकों ने सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी. बाद में दोनों शिकायत वापस लेने के नाम पर 25 हजार रुपए मांगने लगे. शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

जबरन शिकायत क्लोज करने के भी मामले

वहीं, झूठी शिकायतें करने वालों के खिलाफ तो सरकार ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है, होनी भी चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के भी तमाम केस आ रहे हैं कि अधिकारी खासकर पुलिस विभाग के लोग शिकायतकर्ता को भांति-भांति के तरीके से प्रताड़ित करते हैं. जबरन शिकायत क्लोज कराई जाती है. इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में भी कम विसंगतियां नहीं हैं. कई बार सही शिकायत करने वालों की शिकायत बिना निस्तारण के बंद कर दी जाती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM HELPLINE BLACKMAILINGCM HELPLINE FALSE COMPLAINTSCM HELPLINE COLLECTORS INSTRUCTMADHYA PRADESH NEWSMADHYA PRADESH CM HELPLINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.