भोपाल: राजधानी में शहर सरकार ने लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल नगर निगम द्वारा चलाई जा रही सिटी बसों में यात्रा करने के लिए महिलाओं को किराया नहीं देना पड़ेगा. यह फैसला नगर निगम की महापौर मालती राय के सुझाव पर लिया गया है. इसके पहले भी भोपाल में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को सिटी बसों में फ्री राइड की सुविधा मिलती रही है. हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बसों का संचालन कम किया जा रहा है, जिससे कुछ मार्गों पर बसों की कम संख्या के कारण यात्रियों को परेशानी भी उठानी पड़ सकती है.

80 बसों में रात 9 बजे तक फ्री सफर की सुविधा

नगर निगम भोपाल के आयुक्त हरेंद्र नारायण ने बताया कि "शहरी क्षेत्र में कुल 8 मार्गों पर सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है. इन मार्गों पर 80 बसें रात 9 बजे तक संचालित की जाती हैं. रक्षाबंधन के दिन भी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बसों का संचालन किया जा रहा है. लेकिन इस दिन महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा. हालांकि आम नागरिकों को किराए में कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी. उनको रोज की तरह किराया चुकाना होगा."

भोपाल में 80 बसों में रात 9 बजे तक फ्री सफर की सुविधा (ETV Bharat)

इन रूट पर चल रहीं सिटी बसें

बता दें कि एक साल पहले तक भोपाल के 24 मार्गों में 368 सिटी बसों का संचालन किया जाता था. लेकिन इनमें करीब 250 बसें बंद हो चुकी हैं. अब केवल 8 रूट पर 80 बसें ही संचालित हो रही हैं. इनमें बैरागढ़ के पास चिरायु हॉस्पिटल से लेकर अवधपुरी, न्यू मार्केट, अयोध्या बायपास, करोंद, एमपी नगर, मिसरोद, मंडीदीप, भोजपुर, होशंगाबाद रोड, कटारा हिल्स और गांधीनगर क्षेत्र में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है. इन मार्गों पर दूरी के हिसाब से 7 रुपये से लेकर 42 रुपये तक किराया लिया जा रहा है.

भोपाल में लाड़ली बहनों को शहर सरकार ने दिया रक्षाबंधन गिफ्ट (ETV Bharat)

प्रतिदिन 50 हजार यात्री कर रहे सफर

भोपाल में पिछले साल तक सिटी बसों की संख्या 350 से अधिक थी. ऐसे में उस समय प्रतिदिन डेढ़ लाख से अधिक यात्री सफर करते थे. पिछले रक्षाबंधन पर भी करीब 50 हजार से अधिक महिलाओं ने 350 बसों में फ्री सफर किया था. लेकिन अब 80 बसों में प्रतिदिन 50 हजार से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं. इनमें महिलाओं की संख्या 25 हजार के करीब होगी, जिनको आज शनिवार को सिटी बसों में फ्री राइड की सुविधा मिलेगी.