ETV Bharat / state

CBI की गिरफ्त में CBI अधिकारी, MP के बड़े घोटाले की जांच कर रहा इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार - bhopal CBI INSPECTOR ARRESTED

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 20, 2024, 7:38 AM IST | Updated : May 20, 2024, 7:50 AM IST

MP नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहा इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार ( Etv Bharat )

Last Updated : May 20, 2024, 7:50 AM IST