ETV Bharat / state

स्कूल बस ने 8 वाहनों को मारी टक्कर, डोली से पहले महिला डॉक्टर का उठा जनाजा - BHOPAL BUS ACCIDENT

स्कूल बस ने 8 वाहनों को मारी टक्कर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 2:40 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 4:30 PM IST 3 Min Read

भोपाल: राजधानी में सोमवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई. जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसा उस समय हुआ जब, रेड सिग्नल के कारण वाहन चालक जेब्रा क्रासिंग के अंदर खड़े थे. पीछे से आ रही स्कूल बस का ब्रेक फेल होने से वह अनियंत्रित हो गई और चालक ने कंट्रोल खो दिया. बस दो फोर व्हीलर और 6 टू व्हीलर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई. इसकी चपेट में आने से जूनियर महिला डॉक्टर आयशा खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई. 50 फीट तक घिसटती रही महिला, पहिए के नीचे आने से मौत

भोपाल: राजधानी में सोमवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई. जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसा उस समय हुआ जब, रेड सिग्नल के कारण वाहन चालक जेब्रा क्रासिंग के अंदर खड़े थे. पीछे से आ रही स्कूल बस का ब्रेक फेल होने से वह अनियंत्रित हो गई और चालक ने कंट्रोल खो दिया. बस दो फोर व्हीलर और 6 टू व्हीलर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई. इसकी चपेट में आने से जूनियर महिला डॉक्टर आयशा खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई. 50 फीट तक घिसटती रही महिला, पहिए के नीचे आने से मौत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "बाणगंगा चौराहे पर सिग्नल रेड था. लोग सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान पीछे से एक स्कूल बस तेज रफ्तार से आती हुई दिखी, उसका ड्राइवर हटो-हटो चिल्ला रहा था, लेकिन जब तक लोग समझ पाते, उससे पहले ही बस दो पहिया वाहनों को कुचलते हुए आगे निकल गई. बस के अगले पहिए में आयशा की स्कूटी भी फंस गई थी. जिसके कारण आयशा स्कूटी के साथ करीब 50 फीट तक घिसटती रही. लेकिन कुछ दूर बाद जैसे स्कूटी बस के अगले पहिए से अलग हुई, आयशा बस के पहिए के नीचे आ गई. भोपाल में स्कूल बस ने 8 वाहनों को मारी टक्कर (ETV Bharat) एक महीने बाद थी आयशा की शादी, मां बांट रही थी कार्ड पुलिसकर्मियों ने बताया कि आयशा के पिता जाहिद खाने जबलपुर स्थित इंडियन बैंक में मैनेजर हैं. जबकि आयशा ने बीएएचएस की पढ़ाई की थी. वर्तमान में वह जेपी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी. घटना के समय आयशा जेपी अस्पताल ही जा रही थी. वहीं परिजनों ने बताया कि आयशा की शादी तय हो गई थी. अगले महीने जून की 14 तारीख को उसकी शादी तय थी, लेकिन इससे पहले ही आयशा की रोड एक्सीडेंट की मौत हो गई. जिस समय आयशा की मां उसकी मौत की जानकारी मिली, उस समय वो आयशा की शादी का कार्ड बांट रही थी. स्कूल बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर (ETV Bharat) रतलाम में ऊंट देख रहे युवक की मौत, जानिए कैसे हुआ भीषण हादसा

रोड पर बाइक खड़ी करने की सजा! चीखती रही महिला, पति को घसीट ले गई पुलिस बस की खत्म हो चुकी थी फिटनेस भोपाल आरटीओ जीतेंद्र शर्मा ने बताया कि "जिस बस से एक्सीडेंट हुआ है, वह बस आईपीएस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही थी. हालांकि बस का फिटनेस खत्म हो चुका था. इसके बाद भी उसे सड़क पर दौड़ाया जा रहा था. जितेंद्र शर्मा ने कहा कि नवंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद इसे रोड पर चलाया जा रहा था, इसकी सघन जांच कराई जा रही है. शर्मा ने कहा कि अनफिट वाहन सड़क पर दौड़ाना अपराध है, ऐसे में इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है."

Last Updated : May 12, 2025 at 4:30 PM IST