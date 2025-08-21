ETV Bharat / state

ड्रग्स और दुष्कर्म के आरोपी मछली परिवार की संपत्ति पर चला बुलडोजर. 22 दिन पहले 100 करोड़ रुपये की जमीन से हटाया था कब्जा.

भोपाल में अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 6:01 PM IST

भोपाल: राजधानी में दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, ड्रग और हथियार तस्करी के आरोपी यासीन अहमद और शाहवर अहमद के पुश्तैनी मकान पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम गुरुवार सुबह पहुंची थी. जैसे ही टीम कार्रवाई शुरु करने वाली थी, पड़ोस की कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाना शुरु कर दिया, इस दौरान पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की गई. महिलाओं ने इस दौरान मीडियाकर्मियों से भी झमाझटकी करने की कोशिश की. हालांकि कुछ ही देर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को देखकर लोग समझ गए कि कार्रवाई रुकने वाली नहीं है और फिर अपने घरों के अंदर चली गईं.

वकील भी नहीं बचा पाए कोठी
बता दें कि, भोपाल के कोकता क्षेत्र में स्थित हताईखेड़ा डैम के पास शारिक मछली के परिवार की तीन मंजिला आलीशान कोठी बनी हुई थी. यहां करीब 15 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर बनी कोठी में 30 से ज्यादा कमरे बने हुए थे. यहां गैरेज, पार्क और झूला समेत अन्य एशोआराम वाली पूरी सुविधाएं मौजूद थी.

मछली परिवार की करोड़ों की कोठी हुई मलबा (ETV Bharat)

प्रशासन का कहना है कि, पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था. इसलिए इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. लेकिन कार्रवाई शुरु होने के कुछ देर बाद पहुंचे शारिक मछली के वकील ने इसे गलत बताया. वो अधिकारियों को कोर्ट का ऑर्डर बताते रहे, लेकिन अधिकारियों ने वकील की एक न सुनी और कार्रवाई जारी रखी.

SHARIK MACHHALI BHOPAL
सरकारी जमीन पर बनी थी कोठी (ETV Bharat)

वकील का आरोप, नहीं दिया 15 दिन का नोटिस
शारिक के वकील एडवोकेट गोपेश सिक्केवाल ने बताया कि, ''इस प्रापर्टी को लेकर हम हाईकोर्ट गए थे, वहां से हमें रिलीफ दिया था. यदि हाईकोर्ट के रिलीफ दिया है, तो किसी न किसी आधार पर दिया होगा. अब उसी आधार को लेकर हम जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से बात करने आए थे. लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं हैं.''

सिक्केवाल ने कहा कि, ''इस कार्रवाई में अधिकारियों ने सुप्रीमकोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया है. पहले नोटिस देते, फिर हमारा पक्ष सुनते, फिर उसमें ऑर्डर पास करते. लेकिन अधिकारियों ने तरफा ऑर्डर पारित कर दिया और हमारा पक्ष नहीं सुना.'' हालांकि हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि यह पूर्णतः सरकारी जमीन है. सुप्रीमकोर्ट का निर्देश निजी जमीनों को लेकर है.

कार्रवाई के दौरान लगे जय श्री राम के नारे, तिरंगा भी लहराया
प्रशासन जब यह कार्रवाई कर रहा था, उस दौरान एक तरफ शारिक मछली के पक्ष की महिलाओं ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, जिससे बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाए. वहीं कई लोग ऐसे भी दिखे जो इस कार्रवाई से काफी खुश थे. कुछ लोगों ने यहां पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए, इस पर वहां मौजूद दूसरे पक्ष ने आपत्ति ली. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों ही पक्षों को मौके से हटाया.

इधर मछली परिवार से पीड़ित एक आदमी भी मौके पर पहुंचा और उसने अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए कार्रवाई का स्वागत किया. राजेश तिवारी नाम के इस व्यक्ति ने बताया कि, ''मछली परिवार के लोगों ने उसे किडनैप कर जबदस्ती ड्रग चखाया और मारपीट की. इसके साथ ही उसके मोबाइल से 50 हजार रुपये भी ट्रांसफर करवाए गए.'' राजेश तिवारी ने आरोप लगाया कि, ''शारिक मछली के रसूख के कारण पुलिसवाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.''

100 करोड़ की संपत्ति पर 22 दिन पहले हुई कार्रवाई
बता दें कि, यासीन अहमद और शाहवर अहमद के खिलाफ ड्रग, ब्लैकमेलिंग, हथियार तस्करी समेत अन्य आरोप लगने के बाद प्रशासन ने मछली परिवार की संपत्तियों की जानकारी जुटाई थी. इसमें 30 जुलाई को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था और करीब 100 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन मछली परिवार से मुक्त कराई थी. चूंकि कोकता में बनी इस तीन मंजिला कोठी में मछली का परिवार रहता था, इसलिए इस तोड़ने के लिए प्रशासन ने 15 दिन की मोहलत दी थी. इसके बावजूद परिवार के लोगों ने यहां से समान नहीं हटाया था.

हालांकि जब कार्रवाई शुरु हुई उसके बाद सामान निकालना शुरु किया, जिससे कार्रवाई थोड़ी देरी से शुरु हुई. इससे पहले मछली परिवार से 40 एकड़ जमीन के साथ एक फार्म हाउस, 40 हजार वर्गफीट का वेयर हाउस, 2 एकड़ जमीन पर बने फार्म, एक कारखाने के साथ 3 एकड़ जमीन, मदरसा और एक स्कूल, बकरा और मुर्गी फार्म के साथ 5 एकड़ जमीन पर कार्रवाई की थी.

शारिक मछली के खिलाफ ढूंढे जा रहे सबूत
एएसपी नीरज चौरसिया ने बताया कि, ''मछली परिवार के लोगों पर अगल-अलग थानों में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है. जो अभी कार्रवाई चल रही है, वह शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर की जा रही है. इसके साथ ही कई ऐसे भी पीड़ित हैं, जो कार्रवाई के बाद सामने आ रहे हैं और मछली परिवार की प्रताड़ना की शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं.''

वहीं एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि, ''मछली परिवार की जिन संपत्तियों पर अब तक कार्रवाई की गई है, वो सभी सरकारी थी. अब इनके परिवार की अन्य संपत्तियों की खोजबीन की जा रही है, जो मछली परिवार अपने रिश्तेदारों के नाम दर्ज कराई हैं.'' बता दें कि मछली परिवार की यहा कोठी साल 1990 में बनाई गई थी. इस तोड़ने के लिए गुरुवार को करीब 250 पुलिसकर्मियों के साथ नगर निगम के कर्मचारी और छह जेसीबी-पोकलेन के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे.

50 सालों से जनसंघ-भाजपा से जुड़ा शारिक का परिवार
ड्रग्स मामले में शारिक मछली का नाम आने के बाद उसने सोशल मीडिया पर इसका खंडन जारी किया था. मछली ने इसमें बताया कि मेरा परिवार पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है. उसका आज ये सिला दिया जा रहा है कि हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है.

पिछले 3 महीने पहले एक लव जेहाद के मामले में मुझे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की गई. जिसकी एसआईटी और मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग ने बारीकी से जांच की. शारिक ने कहा कि, ''यदि मैं ओरापी होता तो घटना के बाद मैं जेल जा चुका होता. उस घटना से मेरा कोई लेनादेना नहीं था. इसलिए मैं आज बाहर बैठा हूं.''

कार्रवाई, वर्चस्व और पार्टी की अंदरुनी लड़ाई का हिस्सा
शारिक ने कहा कि, ''इसे वर्चस्व की एक लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है. यह पार्टी में अंदरुनी लड़ाई है. जिसमें मुझे और मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है. आज ही मेरे घर को सील कर दिया गया है. मेरा 50 साल पुराने घर के आसपास जो भी पुराना निर्माण था. पापा के समय का उसे अवैध बताकर तोड़ दिया गया है. इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए. मैं किसी मामले में दोषी नहीं हूं. हमारा संगठन से 50 साल पुराना जुड़ाव है. लेकिन फिर भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है. मेरे खिलाफ कोई प्रकरण भी दर्ज नहीं हुआ है.''

यासीन और शाहवर की गिरफ्तारी के बाद आया शारिक का नाम
बता दें कि दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को क्राइम ब्रांच ने गैमन इंडिया मॉल के पास से गिरफ्तार किया था. तलाशी में उनके पास से तीन ग्राम एमडी ड्रग, एक देशी पिस्टल बरामद हुई थी. वहीं यासीन के मोबाइल में ऐसे वीडियो मिले जिसमें वह लड़कों को निर्वस्त्र कर पिटाई करते दिख रहा है. इसके साथ ही यासीन के मोबाइल में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए. इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को शारीरिक मछली से भी इनके संपर्क की जानकारी मिली है. इसीलिए पुलिस अब इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा रही है.

आरोपी राजस्थान से ड्रग लाकर भोपाल में करते थे तस्करी
पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने चौंकाने वाले खुलासे किए. आरोपी राजस्थान से भी ड्रग लाने का काम करते थे. सड़क के रास्ते नशे का सामान लाया जाता था. इसके बाद भोपाल के अलग-अलग पब और लाउंज में पुराने और भरोसेमंद फिक्स कस्टमरों तक ड्रग्स पहुंचाई जाती थी.

इसके साथ आरोपितों पर यह भी आरोप है कि यह नए लड़कों को ड्रग्स लेना सीखते थे और जब वह नशे करना सीख जाते थे तो उनसे अडीबाज़ी और मारपीट करते और उनसे मोटा पैसा वसूलते थे. आरोप है कि इन लोगों ने लड़कियों के साथ ड्रग के नशे में शोषण किया और फिर वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करते थे. वहीं मछली परिवार के सदस्यों द्वारा हथियार तस्करी किए जाने की बात भी सामने आई है.

