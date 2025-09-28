बोडो जनजाति में हर कमरा एक कहानी, कैक्टस से पूछते हैं कैसी है जमीन फिर बनता है घर
भोपाल के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में इन दिनों बोडो जनजाति के लोग असम के कोकड़ाझार जिले से आकर बना रहे हैं अपना घर.
भोपाल: कैक्टस उन्हें बताता है कि ये जमीन घर बनाने लायक है कि नहीं. जैसे बाकी घरों में तुलसी आंगन में जरुरी होती है, उसी तरह यहां हर घर का हिस्सा होता है कैक्टस. घर यहां 2 कमरों और रसोई में खत्म नहीं होते. रसोई से बड़ा एक पूरा कमरा तो अनाज के भंडार का होता है. रवायत भी अजीब, ब्याह हो जाने के बाद बेटी कभी पिता के घर के चूल्हे को हाथ नहीं लगा सकती. कैक्टस के पेड़ को पहले बड़ा करते हैं लेकिन अगर पेड़ घर की ऊंचाई छू जाए तो उसे जड़ से काट दिया जाता है.
बोडो आंदोलन के साथ पूरी दुनिया में चर्चा में आई असम की बोडो जनजाति के घर, जिन्हें वो नो मानो कहते हैं. इन घरों की बुनियाद रखे जाने से लेकर बसने तक कई सवाल सामने आते हैं. हैरान होंगे आप ये जानकर कि घर के हर हिस्से हर कमरे में छिपी होती है एक कहानी और इस कहानी की पूरी बुनाई में बांस खास किरदार होता है.
कैक्टस, कांटे और फूल बताते हैं घर बनेगा कि नहीं
बाकी दुनिया में फूलों से घर सजाए जाते हैं लेकिन असम के मैदानी इलााकों में रहने वाली उस जनजाति के बगीचे कांटों से सजते हैं. कैक्टस को बाकी दुनिया अशुभता के डर से उखाड़ फेंकती है. इस बोडो जनजाति में समय के साथ होता है कैक्टस के खिलने का इंतजार. जिस जमीन पर कैक्टस खिल जाए वो घर के नींव रखने की सबसे मुफीद जगह होती है. जिस जमीन पर लग जाए और पनप जाए तो ये मान लिया जाता है कि इस जमीन का वास्तु अच्छा है और यहां घर बनाया जा सकता है. असम की इस जनजाति में घरों में तुलसी की तरह हर आंगन में कैक्टस लगा होता है.
'घरों से उंचा होने पर काट दिया जाता है कैक्टस'
भोपाल के राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में इन दिनों बोडो जनजाति के लोग असम के कोकड़ाझार जिले से आकर अपना घर बना रहे हैं. असम में भी अब धीरे-धीरे खत्म हो रहे अपने पारंपरिक घर को जिंदा रखने की कोशिश में जुटे हैं. मानव संग्रहालय में अस्सिटेंट कीपर श्रीकांत बताते हैं कि "ये बड़ा विरोधाभास है लेकिन हकीकत है. कैक्टस पहले जमीन पर लगाया जाता है अगर वो फूलता फलता है तो ये बोडो मान लेते हैं कि इस जमीन पर घर बनाया जा सकता है.
हर घर में आपको कैक्टस जरुर मिलेगा. दूसरी एक बात ये भी है कि अगर कैक्टस इन घरों की ऊंचाई से ऊपर निकल जाता है. यानि पेड़ बन जाता है तो उसे काट दिया जाता है. वे बताते हैं यहां मानव संग्रहालय में भी कैक्टस का पेड़ खड़ा हो चुका था. जिसे काट दिया गया अब ये मकान बनने के पहले एक छोटा कैक्टस का पौधा लगाया गया है."
एक घर की तरह होता है हर कमरा
बोडो कछार जनजाति के घर एक बड़े दहलान में अलग-अलग हिस्सों में बंटे होते हैं. बांस इन घरों का बाहर से भीतर तक स्थाई फीचर होता है. यहां घर 4 कमरे और रसोई के साथ एकमुश्त नहीं होता. घर के हिस्से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं. हर कमरा एक घर की तरह होता है. सबसे अहम होता है घर के मुखिया का हिस्सा, जिसे नो मानो कहते हैं. ये वहां बनता है जहां कैक्टस काट कर लगाया जाता है. इस हिस्से में एक छोटी सी रसोई, एक पूजा का कमरा और एक आराम का कमरा होता है.
शादीशुदा बेटी की रसोई में नो एंट्री
इस घर का एक कायदा भी है जो आपको हैरान कर सकता है. असम से आए बोडो जाति के नीलांबर बताते हैं कि "हमारी परंपरा है कि नो मानो की रसोई में शादीशुदा बेटी नहीं जा सकती. वो यहां का चूल्हा नहीं छू सकती है. जब तक बेटी की शादी नहीं होती वो यहां रह सकती है, रसोई में चूल्हे को छू सकती है लेकिन शादी के बाद नहीं. फिर शादी होने के बाद जब वो आती है तो वो बाहर बनी हुई रसोई में खाना बना सकती है."
घर के हर कमरे का एक नाम होता है. ओखोन वो जगह है जहां पति-पत्नि मिलकर खाना बनाते हैं. खोकरा वो जगह होती है जिसे आप इनका बैडरूम कह सकते हैं. ईशान कोण पर ईशिंग बना होता है जो इनका पूजा स्थल होता है.
एक घर के भीतर होते हैं कई घर
घर कहने को एक लफ्ज है लेकिन यहां कई घरों कई छतों से मिलकर ये घर बनता है. क्योंकि एक ही घर के भीतर कई घर होते हैं. मुखिया का घर प्रमुख होता है. लेकिन सौरानो वो हिस्सा होता है जहां मेहमान रुकते हैं खासतौर पर शादी शुदा जोड़े. वो घर के बेटी दामाद भी हो सकते हैं. इस जनजाति में संयुक्त परिवार का ही चलन है और शादी के बाद बेटे के लिए भी एक घर अलग से एक ही कैंपस में तैयार हो जाता है. जहां अनाज रखा जाता है वो भी एक घर ही है. इसे भाखरी कहते हैं.
हर मुखिया खुद तैयार करता है रोटी कपड़ा और मकान
अस्सिटेंट कीपर श्रीकांत बताते हैं कि "इस जनजाति की खासियत है कि इनके घर में परिवार संस्कार रीति रिवाज के साथ जिनसे इनकी अर्थव्यवस्था है उसका कोना भी घर में ही है. ये भाखरी है इसमें ये लोग धान रखते हैं. चूहा नुकसान ना पहुंचा पाए इसलिए जमीन से करीब दो फीट ऊपर बनाई जाती है ये. ये दाऊ कोबरा है इसे मुर्गी हाउस कह लीजिए इसमें ये मुर्गियों को रखते हैं. मवेशी के लिए भी एक घर होता है.
एक घर इनका वर्क स्टेशन होता है जहां बैठकर घर की महिलाएं बुनाई करती है. यानि आप देखिए कि जीवन के लिए जो बुनियादी जरुरत है रोटी कपड़ा और मकान. घर की देहरी से बाहर जाए बगैर हर घर का मुखिया खुद तैयार करता है. बोडो जनजाति में एक रवायत ये भी है कि घर आने वाले हर मेहमान को स्वागत में गमछा उड़ाया जाता है जो ये घर में ही तैयार करते हैं."
घास नहीं बची तो खत्म हो रहे हैं पारंपरिक घर
सवाल ये है कि बोडो जनजाति के इन पारंपरिक घरों को सहेजने की जरुरत क्यों पड़ रही है. असम से यहां आए बोडो जनजाति के नौजवान नीलांबर बताते हैं कि "अब हमारे इलाके में हमारे घरों पर लगने वाली ये घास खत्म हो रही है. बहुत तलाशनी पड़ती है. फिर दूसरी बात अब जो नई पीढ़ी है वो टीन के शेड बनाना पसंद करती है. इसलिए ये ट्रेडिशनल हाउसेस वहां बचे नहीं है. सब शेड की छत बनवा ले रहे हैं."
मानव संग्रहालय में सहेजा जा रहा है बोडो जनजाति का ये घर कि अगर ये जनजातियां भी कस्बों और शहरों की चपेट में आ गई तो उनकी आने वाली पीढ़ी जान सकें कि कुदरत से जु़ड़ी हमारी जड़ें कितनी खुशहाल थीं.