भोपाल: पहले नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी और अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हेमंत खंडेलवाल की टीम के ऐलान में देरी. आदर्श संगठन के तौर पर गिने जाने वाले मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में आखिर सुई अटकी कहां है. नई जवाबदारी संभालने के बाद ही हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. तब माना जा रहा था कि उन्हें नई टीम बनाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है.

इसमें भी एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. निगम मंडलों में नियुक्ति के एलान के साथ हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में अपना पुर्नवास देख रहे नेताओं की प्रतीक्षा कब खत्म होगी. माना जा रहा है कि निगम मंडल से पहले पार्टी प्रदेश नेतृत्व की टीम घोषित कर दी जाएगी.

हेमंत खंडेलवाल ने जेपी नड्डा से की थी मुलाकात (ETV Bharat)

नेता कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए

मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की गिनती देश के आदर्श संगठनों में होती आई है. लेकिन पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान टलता रहा. फिर अब जबकि अध्यक्ष घोषित हो गए तो उनकी टीम की घोषणा अटक गई. दो महीने बीत चुके हैं लेकिन दिल्ली से शुरुआत में ही हरी झंडी लेकर आ चुके खंडेलवाल अपनी मर्जी की अपनी टीम नहीं खड़ पाई.

निगम मंडलों में होगा बदलाव (ETV Bharat)

अब सब बदलेगा, ये प्रतीक्षा कर रहे हाशिए पर पड़े बीजेपी नेताओं के सब्र का बांध टूट रहा है. इसके साथ ही निगम मंडलों में नियुक्तियां भी लंबित है. माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर राज्य और केन्द्रीय नेतृत्व के बीच सहमति बन चुकी है. संभव है कि अगले कुछ दिनों में ऐलान हो जाए.

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि, ''भारतीय जनता पार्टी अनुशासित और लोकतांत्रिक पार्टी है. संगठन के चरणबद्ध कार्यक्रम तय होते हैं और उसके आधार पर संगठन से जुड़े कार्य यथावत पूर्ण होते हैं. सबका समय निर्धारित है और उसी के अनुरुप प्रदेश कार्यकारिणी व अन्य घोषणाएं भी होंगी.''

जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी आई

बीजेपी में जिला कार्यकारिणी के गठन से पहले हर जिले में पर्यवेक्षक भेजे गए थे. ये पर्यवेक्षक भी संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं. 2020 से पूरे पांच साल बाद अब ये बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है. जब जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी में व्यापक बदलाव होने की उम्मीद है. बीते पांच साल से जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक पांच साल में कोई चेहरा नहीं बदला.

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं, ''असल में पांच साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी संगठन में बदलाव होने जा रहा है. जो नेता लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें मौका मिलेगा. हांलाकि इस सिलेक्शन में भी पार्टी पर्याप्त समय ले चुकी है. हेमंत खंडेलवाल को भी बीजेपी अध्यक्ष बने दो महीने हो गए हैं. लेकिन ये भी सही है कि लंबे समय बाद बीजेपी में संत्ता से संगठन तक नए हाथों में कमान है.

बीजपी में सत्ता का चेहरा पूरे बीस साल बाद बदला है. इधर संगटन में भी वीडी शर्मा की पारी लंबी रही है. लिहाजा अब जो चेहरों का चुनाव होगा उनमें पार्टी के सामने एक पद के लिए भी एक अनार सौ बीमार के हालात हैं. संभव है कि ये देरी इस वजह से भी हो.

विधायकों ने ही प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ाईं

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कमान संभालते ही आगाह किया था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लेकिन उनके कमान संभालने के बाद अनुशासनहीनता रुकी नहीं. ताजा मामला विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह का है. जिन्हें हाल ही में प्रदेश संगठन ने बुलाकर फटकार लगाई है.

कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, असल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पार्टी के भीतर से मिल रही चुनौतियों से नहीं निपट पा रहे हैं. आए दिन जिस तरह से पार्टी के विधायक ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हैं, ऐसे में वे अपनी स्थिति सुधारें कि संगठन की टीम बनाने पर ध्यान दें. जिस दिन से अध्यक्ष बनें हैं उनका ज्यादातर समय पार्टी में बेकाबू हो चले नेताओं को समझाईश देने में ही जा रहा है.''