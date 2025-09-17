ETV Bharat / state

नरेन्द्र मोदी के बचपन का पीलू फूल की कहानी से क्या था कनेक्शन, क्यों गांव-गांव दौड़े

भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में लगाई गई पीएम मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला चित्र बालक नरेन्द्र का है. इस तस्वीर में चेहरा देखकर ये अनुमान लग जाता है कि ये नरेंद्र मोदी के बचपन की तस्वीर है. नैन नक्श से लेकर चेहरे की बनावट में उम्र के साथ कोई बदलाव नहीं हुआ. जहां तक संभव हुआ, हर तस्वीर के साथ एक कहानी भी है. तस्वीर बचपन की है, लिहाजा उस दौर का किस्सा भी है. कैसे नरेन्द्र मोदी में नेतृत्व करने के साथ सही गलत का फैसला करने की समझ बहुत छोटी उम्र में आ गई थी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जब अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो इन अनदेखी तस्वीरों के साथ उनके जीवन के अनछूए हिस्से भी सामने आ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सालगिरह को यादगार बनाने भारतीय जनता पार्टी ने उनके जीवन से जुड़ी पूरी एक प्रदर्शनी सजाई है. इसमें केवल चित्र नहीं वो वाकये भी हैं, जो टर्निंग पाइंट की तरह पीएम मोदी की जीवन में आते रहे. वो घटनाएं जिनकी बदौलत बालक नरेन्द्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुकाम तक पहुंचे.

भोपाल: भोले-भाले श्वेत श्याम रंग में नरेन्द्र, ये उस दौर की तस्वीर है, जब वो खुद भी नहीं जानते के उनका जीवन आगे चलकर कौन सी करवट लेने वाला है. भेदभाव रास नहीं आया, तो खुद एक नाटक बनाया. गांव-गांव में उस नाटक 'पीलू फूल' का मंचन किया. जवानी के दिनों की तस्वीर जिसमें उन्हें पहचानना मुश्किल होता है. इमरजेंसी के दौर के संघर्ष ने कैसे जीवन बदला और कैसे जिस उम्र में नौजवान मौज का जीवन जीते हैं. सारी रौनकें छोड़ कर हिमालय का रुख कर लिया.

नरेन्द्र बचपन से ही भेदभाव के खिलाफ थे. यहां प्रदर्शनी में बताया गया है कि उन्होंने उस छोटी उम्र में भेदभाव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था. वे गांव की लाइब्रेरी में बार-बार जाते थे. पढ़ने का इतना शौक था कि घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे. यहां वे खासकर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और वीर शिवाजी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग पढ़ते थे. समाज में फैले भेदभाव ने उन पर गहरा असर डाला था. यही वजह थी कि इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने पीलू फूल नाटक लिखा और फिर गांव-गांव में उसका मंचन किया.

सीहोर से आए बीजेपी के कार्यकर्ता राम संजीवन कहते हैं, "प्रधानमंत्री का जीवन कितना संघर्षो भरा रहा है, ये तस्वीरें बताती है. कैसा बचपन था उनका और समाज के लिए कुछ अलग करने का जो भाव था, वही तो उन्हें हिमालय तक ले गया."

और जब अचानक हिमालय का रुख कर गए मोदी

इस प्रदर्शनी के एक हिस्से में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वो तस्वीरें हैं. जो उस दौर की हैं. जब युवा अवस्था में कदम रख रहे नरेन्द्र ने अचानक हिमालय जाने का फैसला कर लिया था. गेरुए वस्त्रों में नरेन्द्र इन तस्वीरों में हिमालय की कंदराओ में खड़े दिखाई देते हैं. ये वो समय था जब उन्होंने सेवा और त्याग को जीवन का ध्येय बना लिया था. तस्वीरों के साथ ये जनकारी साझा की गई है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी हिमालय प्रवास पर चले गए थे. भारत भ्रमण के साथ उन्होंने खुद को गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था.

कैसे उनका पूरा जीवन अपनी मां से मिली ईमानदारी और संवेदना की शिक्षा पर आगे बढ़ा. बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेन्द्र शर्मा बताते हैं कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सालगिरह पर इस प्रदर्शनी क लगाने का उद्देश्य ये है कि उनके जीवन के हर पहलू से कार्याकर्ता परीचित हों और प्रेरणा ले सकें. कैसे उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में समाज को एक संदेश दिया. बचपन में भेदभाव के खिलाफ अलख जगाई तो जवानी में सेवा और त्याग का संस्कार लिए हिमालय का रुख किया. रानजीति में आए तो शोषितों के लिए यात्राएं की, आपातकाल में जेल गए. उनका पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा."

यात्रा निकाली और राजनीति की जमीन थामी

इस प्रदर्शनी में गुजरात बीजेपी संगठन में अपने पैर जमा रहे नरेन्द्र मोदी की तब की तस्वीरें भी हैं. वो तस्वीरें भी जब आपातकाल के दौरान वे जेल गए थे. एक तस्वीर युवा काल की है. जिसमें उन्हें पहचान पाना मुश्किल है. बढ़ी हुई दाढ़ी, लेकिन बालों का अंदाज और चश्मा ऐसा कि पहचान पाना मुश्किल. पीएम मोदी ने इमरजेंसी के दौर में जेल भी गए और फिर गुजरात की राजनीति में उस सिरे से संघर्ष शुरू किया, जो हाशिए पर है.

कुछ तस्वीरें गुजरात में निकाली गई उनकी यात्राओं की भी हैं. जिनमें गुजरात अकाल के दौरान निकाली गई न्याय यात्रा से लेकर संत सद्भाव लोक शक्ति यात्रा तक उन्होंने श्रमिकों आदिवासियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज उठाई.

उपलब्धियां और योजनाओं का भी एक कोना

इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि कैसे 1988 और 1995 के बीच नरेंद्र मोदी को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में पहचाना गया. जिन्होंने गुजरात भाजपा को राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनाने के लिए आवश्यक आधार तैयार किया था. इसके बाद उपलब्धियों का जिक्र है. कैसे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने दुनिया में अपनी लकीर खींची. एशिया यूरोप मिडिल ईस्ट समेत नार्थ और साऊथ अमरीका में 28 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए.