भोपाल : रक्षाबंधन का त्योहार बीत चुका है. लेकिन मध्यप्रदेश में सियासी तौर पर पखवाड़े की तरह मनाया जा रहा त्योहार अभी बाकी है. प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में राखी बंधवाने का रिकॉर्ड बनवा रहे हैं. मंत्री विश्वास सारंग की विधानसभा सीट में बीते 8 दिन से रक्षाबंधन समारोह चल रहा है, जिसमें रिकॉर्ड टारगेट के लिए राखी बंधवाई जाती हैं. सिर्फ रक्षाबंधन नहीं, 15 अगस्त पर भी विधायकों ने अपनी ताकत और दम दिखाया है.

रक्षाबंधन के साथ ही तिरंगा यात्रा के बहाने शक्ति प्रदर्शन

पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की विधानसभा सीट में 15 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें एक लाख की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है. हुजूर सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा, दक्षिण पश्चिम से विधायक भगवान दास सबनानी की विधानसभा क्षेत्रों में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो रहे हैं. रक्षाबंधन के पखवाड़े में किस विधायक के कितनी बड़ा आयोजन, इसकी होड़ मची हुई है.

रामेश्वर शर्मा ने भी अपनी विधानसभा सीट में रक्षाबंधन त्योहार मनाया. सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के 3 साल पहले अपनी ताकत दिखाने किए जा रहे ऐसे आयोजनों की असल वजह क्या है. क्या कलाई से लेकर कोहनी तक बंधी सैकड़ों राखियों की बदौलत इन नेताओं का राजनीति में हाथ मजबूत हो जाता है.

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग (ETV BHARAT)

मंत्री विश्वास सारंग के दोनों हाथ राखी से भरे (ETV BHARAT)

राखी में राजनीति, रिकार्ड के लिए बंधन

मध्यप्रदेश सरकार के खेल एव युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग की विधानसभा सीट में रक्षाबंधन का त्योहार राखी बीत जाने के बाद शुरू हुआ है. 11 अगस्त से शुरू हुआ रक्षाबंधन समारोह अब अपने आखिरी पड़ाव में हैं. मंत्री विश्वास सारंग अपनी नरेला विधानसभा सीट पर बीते 16 साल से रक्षाबंधन का आयोजन कर रहे हैं और राखियों का रिकॉर्ड एक लाख पार भी गया है. मध्यप्रदेश सरकार के इकलौते मंत्री होंगे, जो रक्षाबंधन के इस आयोजन में लव जेहाद से बचने के लिए महिलाओं को शपथ भी दिलवा रहे हैं. इस पूरे आयोजन को नाम ही दिया है राखी बंधवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड.

मंत्री विश्वास सारंग अपने क्षेत्र में बहनों के साथ (ETV BHARAT)

लव जेहाद से बचाने के लिए जनजागरुकता

मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं "16 साल से ये सिलसिला चल रहा है और हर साल आंकड़ा बढ़ता जाता है. बीते साल भी ये राखी बांधने वाली बहनों का आंकड़ा डेढ़ लाख के पार पहुंच गया था. इस बार और ज्यादा बढ़ने की संभावना है. मैं बहनो की रक्षा का वचन उन्हें हर बार देता हूं लेकिन इस बार हम बहनों को शपथ दिलवा रहे हैं इस बात की कि वे लव जेहाद से कैसे बचें." मंत्री विश्वास सारंग के रक्षाबंधन के आयोजन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी आमंत्रित किया गया.

रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

क्या विधायक को जमीनी मजबूती देते हैं रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश उन राज्यों में है, जहां पर 2007 के बाद से ही महिला वोटर की बदौलत बीजेपी की सत्ता मजबूत हुई है. पहले लाड़ली लक्ष्मी और फिर उसके बाद लाड़ली बहना जैसी योजनाओं की वजह से महिलाओं के बीच बीजेपी का मजबूत जनाधार बना. क्या ये उस वोटर को पार्टी की पकड़ मजबूत बनाए रखने की कवायद है.

रक्षाबंधन पर बहनों से इमोशनल कनेक्ट

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं "इस तरह के आयोजन इस दौर की राजनीति में तेजी से चलन में आए हैं. इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी ने मध्यप्रदेश में घर-घर में मजबूत जड़ें जमाई हैं. दूसरा रक्षाबंधन जैसे त्योहार एक इमोशनल कनेक्ट भी देते हैं. नेता राखी बंधवाते हैं, लेकिन उसी भावनात्मक जुड़ाव के चलते बहनें ये मान लेती हैं कि दुख सुख में उनका नेता साथ है."

"दूसरा एक पंथ दो काज की तरह देखें तो नेता इसके जरिए सरकार और संगठन में भी अपने इलाके में अपनी ताकत का मुजाहिरा भी कर देते हैं. विश्वास सारंग जो आयोजन करते हैं, रक्षाबंधन का 10 दिन के इस आयोजन का प्रचार ही इस तरह होता है कि एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है."

रामेश्वर शर्मा भी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में जुटे (ETV BHARAT)

रिकॉर्ड की होड़ में विधानसभा वार राखी सेलिब्रेशन

अब इसे सियासी होड़ कह लीजिए या संगठन और सरकार के सामने अपने नंबर बढ़वाने की दौड़. कमोबेश हर दूसरी विधानसभा सीट में राखी सेलिब्रेशन हो रहे हैं. हुजूर विधानसभा सीट के आयोजन में भी सैकड़ों की तादाद में महिलाएं रक्षाबंधन के आयोजन में जुटी. हुजूर सीट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी 10 अगस्त से अपनी विधानसभा सीट में राखी त्योहार मंडप सजवाने शुरू कर दिए थे.

अलग-अलग इलाकों में हुए आयोजनों में बहनों की भीड़ जुटाई गई. पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है "ये त्योहार हमारी सनातन संस्कृति के परिचायक हैं. बहनों का मान करना राजनीति नहीं, हमारा संस्कार है. ऐसे आयोजनों के जरिए उन्हें ये आश्वस्ति देने का प्रयास होता है कि उनका जनप्रतिनिधि उनका भाई हर समय में उनके साथ खड़ा है."

रक्षाबंधन सेलिब्रेशन में उमड़ी महिलाएं (ETV BHARAT)

रक्षाबंधन है या टारगेट, किसके लिए है ये शक्ति प्रदर्शन

कांग्रेस इन आयोजनों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखती है. कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं "आप देखिए कि एक ही दिन में घंटेभर के फासले में भोपाल के बीजेपी के धुर विरोधी विधायकों ने अपने-अपने राखी सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बुला लिया. जो सरकार लाड़ली बहनों से 03 हजार का वादा करके फिर मुकरके बहनों को ठगती होगी, वो क्या बहनों की सुरक्षा करेंगे. असल में ये बहनों की रक्षा का बंधन नहीं है. ये शक्ति प्रदर्शन अपनी राजनीति बचाने का है. राखी बाद किस मंत्री की कुर्सी जाएगी और किसकी जगह बचेगी, उसकी जुगाड़ है ये."