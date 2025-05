ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में BJP नेताओं के बेलगाम बोल पर कांग्रेस की स्टंट पॉलीटिक्स, देखिए नजारे - MP BJP LEADERS CONTROVERSY

डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर स्टंटबाजी, कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस ( ETV BHARAT )

भोपाल : भारतीय सेना और सेना की अफसर को लेकर मध्यप्रदेश में दो मंत्रियों के विवादित बयानों के लेकर कांग्रेस फुल फॉर्म में है. कांग्रेस इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से लेकर राजभवन तक हंगामा कर चुकी है. विरोध का क्रम जारी है. शनिवार को भी भोपाल में कांग्रेसियों ने जमकर राजनीतिक स्टंट किए. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ कार्यकर्ताओं ने तीनों सेना अध्यक्षों का पोस्टर लगाकर उन्हें सलामी दी तो कुछ उत्साही कांग्रेस डिप्टी सीएम के बंगले पर कालिख पोतने पहुंच गए. डिप्टी सीएम देवड़ा के बंगले के बाहर हंगामा शनिवार को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा देवड़ा के बंगले पर कालिख पोतने पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कालिख पोतने की कोशिश की. हांलाकि पुलिस बल की मौजूदगी में ये संभव नहीं हो सका. इसके पहले कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला मंत्री विजय शाह के बंगले पर उनकी नाम पट्टिका पर कालिख पोत कर आ चुके हैं. गौरतलब है कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान का विरोध हो रहा है. देवड़ा ने सेना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने नतमस्तक होने की बात कही थी. डिप्टी सीएम देवड़ा के बंगले के बाहर हंगामा (ETV BHARAT)

