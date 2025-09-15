ETV Bharat / state

उज्जैन सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज, मोहन यादव बोले- किसी को नहीं करेंगे नाराज

भोपाल : उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विरोध तेज होता जा रहा है. आरएसएस के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है. इसके साथ ही कई मांगों को लेकर प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. वहीं, इस मामले को लेकर 16 सितंबर को किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना और अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोह मिश्र भी उज्जैन पहुंचेगे, जहां किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे.

किसान संघ का सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन

किसान संघ ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा. इसमें अलग-अलग जिलों की समस्याओं को शामिल किया गया है. भारतीय किसान संघ की भोपाल इकाई ने 23 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. इसमें जिले में बीमा से हर बार भोपाल जिले को प्रधानमंत्री बीमा योजना से वंचित रखने जाने का मुद्दा उठाया. संघ का कहना है "3 साल से सोयाबीन की फसल एवं धान, मक्का आदि पीला मौजिक कीटों और अतिवृष्टि से खराब हुई है. इसका सर्वे तो हुआ लेकिन बीमा में किसानों को लाभ नहीं मिल सका. किसानों को लाभ दिलाने की मांग की गई है."