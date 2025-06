ETV Bharat / state

बकरीद पर राजधानी में ट्रैफिक और रूट डायवर्जन, हजारों नमाजी ईदगाह पर जुटे - BHOPAL BAKRID CELEBRATION 2025

भोपाल में अल सुबह से ईदगाह पर जुटने लगे नमाजी (फाइल फोटो) ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 7, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 7:18 AM IST 3 Min Read

भोपाल : राजधानी भोपाल में आज ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. बकरीद के मौके पर हजारों की संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंच रहे हैं. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान बनाया है. ईदगाह में सुबह 6.30 बजे से नमाज का समय रखा गया है. इसे देखते हुए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. आज बकरीद पर इन रूटों पर जानें से बचें रेत घाट से मोती मस्जिद, सदर मंजिल और रॉयल मार्केट की ओर आम यातायात प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे में वीआईपी रोड से आगे बढ़ना होगा.

लालघाटी से कोहेफिजा, इमामी गेट, पीरगेट पर आम यातायात प्रतिबंधित रहेगा. यहां के लिए भी वीआईपी रोड से आगे बढ़ना होगा.

नादरा से लालघाटी वाली बसें जेपी नगर, पीपुल्स मॉल, करोंद होते हुए जाएंगी.

नादरा बस स्टैंड से भोपाल टॉकीज रूट पर बड़े वाहन प्रतिबंधित हैं.

ईदगाह की ओर जाने वाले सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें या बड़े वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित हैं.

