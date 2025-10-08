ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के वेटलैंड्स को लेकर NGT की कड़ी फटकार, चीफ सेक्रेटरी को दिया 8 हफ्ते का समय

एनजीटी में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष के वकील प्रशांत हारने से एनजीटी ने कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं. यह वही मामला है जो पहले भी ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान उठाया जा चुका है. सरकार ने न तो पहचान की और न ही कोई ठोस कार्रवाई. ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ कागजों में निपटाने वाला नहीं, बल्कि भोपाल जैसे शहर के पर्यावरण संतुलन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. एनजीटी ने मुख्य सचिव को 8 हफ्ते के भीतर राज्य के सभी तालाबों का सर्वे कराने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.

भोपाल: राजधानी के बड़े तालाब (भोज वेटलैंड) में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. ट्रिब्यूनल ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि "राज्य सरकार का काम अब पिटीशनर कर रहे हैं, अधिकारी सिर्फ फाइलें बढ़ा रहे हैं." एनजीटी ने यह भी कहा कि "वेटलैंड रूल 2017 का रूल-4, जो किसी भी जलाशय या वेटलैंड्स के आसपास निर्माण और प्रदूषण पर रोक लगाता है, उसे अब पूरे मध्य प्रदेश की सभी वाटर बॉडी पर लागू किया जाए."

चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करने दिया 8 हफ्ते का समय (ETV Bharat)

'उच्च अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही'

सुनवाई के दौरान जस्टिस शिव कुमार सिंह ने सरकार के वकील से कहा कि "अब दिखावे का समय खत्म हो गया है. राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि वह वेटलैंड्स को बचाना चाहती है या सिर्फ औपचारिकता पूरी करना है." एनजीटी ने यह भी कहा कि "अगर अगली सुनवाई तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई गई, तो ट्रिब्यूनल स्वयं उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगा."

बड़े तालाब के आसपास लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण (ETV Bharat)

यह मामला राशिद नूर खान बनाम कलेक्टर, भोपाल एवं अन्य की सुनवाई का है, जो भोपाल में केंद्रीय पीठ में न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) और सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य) की बेंच में चल रहा है. जिसकी सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को हुई.

वेटलैंड्स नियमों को लेकर एनजीटी की कड़ी फटकार

बता दें कि एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर 2023 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी राज्यों को अपने जलाशयों की सीमाएं तय कर उन्हें संरक्षित करना होगा. लेकिन ट्रिब्यूनल ने पाया कि भोपाल में ग्राउंड लेवल पर कोई सुधार नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि राज्य में कई जगह तालाबों और झीलों में घर, फैक्ट्री और कॉम्प्लेक्स तक खड़े हो गए हैं, पर प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है.

7 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा है कि "जलाशयों में अवैध निर्माण, औद्योगिक कचरा या सीवेज छोड़ा जा रहा है और उस पर क्या कार्रवाई की गई इस संबंध में रिपोर्ट मंगाई गई है. इसमें किन जलाशयों में अतिक्रमण हुआ है, वहां क्या कार्रवाई की गई और क्या सभी वेटलैंड्स में रूल-4 का पालन सुनिश्चित हुआ है या नहीं इसकी जानकारी देनी होगी."

वेटलैंड्स नियमों को लेकर एनजीटी की कड़ी फटकार (ETV Bharat)

'बड़ा तालाब बन गया सीवेज और कचरे का डंपिंग प्वाइंट'

इस मामले में याचिका लगाने वाले राशिद नूर खान ने बताया कि "राजधानी का ऐतिहासिक बड़ा तालाब, जो राजा भोज की धरोहर और यूनेस्को की सूची में शामिल भोज वेटलैंड का हिस्सा है, अब बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है. 41 नालों से सीधे सीवेज तालाब में गिर रहा है. 227 अतिक्रमण की पहचान हो चुकी है, लेकिन हटाए नहीं गए. किनारों पर ठोस कचरे का निस्तारण अब भी जारी है. पिछले कई आदेशों के बावजूद नगर निगम और संबंधित विभागों ने न तो अतिक्रमण हटाया, न ही सीवेज रोकने की व्यवस्था की."