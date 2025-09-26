ETV Bharat / state

सिकल सेल एनीमिया में कारगर है आयुर्वेदिक इलाज, ढाई हजार मरीजों पर सफल प्रयोग का दावा

मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के हैं 29 हजार रोगी. भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाइयों से कर रहे इलाज.

AYURVEDIC TREATMENT SICKLE CELL
सिकल सेल एनीमिया में कारगर है आयुर्वेदिक इलाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: सिकल सेल एनीमिया एक घातक बीमारी है और मध्य प्रदेश में इसके करीब 29 हजार रोगी हैं. वहीं 2 लाख से अधिक ऐसे लोग भी हैं, जो दूसरों तक यह रोग पहुंचा सकते हैं. मध्य प्रदेश के 33 ट्राइबल जिले सिकल सेल एनीमिया की चपेट में हैं. अब प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए राजधानी के खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय ने एक अभियान शुरू किया है. जिसमें 3 आयुर्वेदिक दवाईयों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

2 जिलों में चल रहा पायलट प्रोजेक्ट

पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के रोग निदान विभाग की एचओडी प्रो. रीता सिंह ने बताया कि "प्रदेश में 33 ट्राइबल जिले सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं. हमने धार और बड़वानी में पायलट प्रोजेक्ट शुरु किया है. दोनों जिलों में करीब 5 हजार रोगियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें करीब 2500 मरीजों का आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया जा रहा है. आगे प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी पद्धति से इलाज किया जाएगा."

पहले जाने क्या है सिकल सेल एनीमिया

प्रो. रीता सिंह ने बताया कि "सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, जो माता-पिता से बच्चों में होती है. इस बीमारी में आरबीसी का शेप जो गोलाकार होता है, वह बदलकर सिकल यानि हसिए के आकार हो जाता है. ऐसे में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सेल्स आपस में फंस जाते हैं. इसके कारण हाथ-पैर और पेट में दर्द, छाती में जकड़न समेत अन्य समस्याएं होती हैं. सामान्य मरीजों में आरबीसी की लाइफ जो 120 दिन की होती है, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों में इसकी लाइफ साइकिल घटकर 20 से 30 दिन की रह जाती है. जिससे मरीज को हमेशा खून की कमी बनी रहती है और उनमें थकान और कमजोरी बनी रहती है."

इन 3 दवाइयों से हो रहा सुधार

सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानि माता और पिता दोनों ग्रसित होंगे तभी यह पूर्ण रूप से व्याधि रोग के रूप में दिखती है. इसके लिए भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है. प्रो. रीता सिंह ने बताया कि "सरकार की गाइड लाइन के अनुसार हम 3 आयुर्वेदिक दवाइयों से सिकल सेल एनीमिया का इलाज कर रहे हैं. इनमें द्राक्षावलेह, रसना सप्तक काशायम और गुग्गुलुटिकटका घृतम का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे मरीजों में आशाजनक परिणाम देखे जा रहे हैं."

बार-बार नहीं चढ़ाना पड़ रहा ब्लड

खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सकों ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया में आयुर्वेदिक दवाइयों के बेहतर परिणाम मिले हैं. इन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद देखा गया कि सिकल सेल एनीमिया के मरीजों में 3 महीने में एक ग्राम हीमोग्लाबिन बढ़ा हुआ मिला. वहीं मरीज को बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरुरत होती थी, उसकी फ्रिक्वेसी भी रिड्यूस हो गई है. अब मरीज को बार-बार हास्पिटलाइज करने की जरुरत नहीं पड़ रही है. इससे मरीजों का वजन और इम्युनिटी दोनों बढ़ी है.

'सिकल सेल पर आयुर्वेद अधिक कारगर'

प्रो. रीता सिंह ने बताया कि "एलोपैथी में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जाता है लेकिन वह इतना जल्दी स्कल्ड फार्म में नहीं आता है. हालांकि जब आक्सीजन की कमी होती है, तो थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ जाती है. लेकिन जो लोग हाइड्रोक्सी यूरिया और फोलिक एसिड का सेवन करते हैं, उनमें भी आयुर्वेदिक दवाइयों से अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

SICKLE CELL ANAEMIA DISEASESICKLE CELL PATIENTSKHUSHILAL AYURVEDA COLLEGE BHOPALSICKLE CELL ANEMIA MPAYURVEDIC TREATMENT SICKLE CELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.