जानिए संडे क्यों है बेहद खास, कहां ना दिन बड़ा होगा ना रात छोटी

मध्य प्रदेश में 28 सितंबर का दिन बेहद खास, रविवार को एमपी के कई शहरों में दिन और रात तकरीबन होंगे बराबर.

28 SEPTEMBER DAY AND NIGHT EQUAL
रविवार को दिन और रात रहेंगे बिल्कुल बराबर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:21 PM IST

4 Min Read
भोपाल: सितंबर महीने का आखिरी संडे खास है. खास इसलिए है क्योंकि 28 सितंबर को दिन और रात में बराबरी का मुकाबला है. संडे को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी देर घड़ी का कांटा आगे चलेगा लगभग उतना ही समय सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक का रहने जा रहा है. इस खगोलीय घटना की जानकारी देते हुए नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि साल में कितनी बार दिन और रात बराबर होते हैं और इसकी वजहें क्या है?

जानिए क्या है इक्वीलक्स और कब होते हैं दिन-रात बराबर?

विज्ञान प्रसारक सारिका घारू बताती हैं कि "मध्य प्रदेश के नगरों में 23 सितंबर की इक्वीनॉक्स की घटना के लगभग 6वें दिन इक्‍वीलक्‍स की घटना होती है. राजस्थान तथा उत्तर भारत में यह घटना एक दिन पहले 27 सितंबर को हो जाती है. पूरे साल में ऐसे दो ही मौके आते हैं, जब खगोल विज्ञान में दिन और रात के घंटे बिल्कुल बराबर की सुई पर आ जाते हैं. साल में सिर्फ 2 बार होने वाली इस घटना को खगोलविज्ञान में इक्‍वीलक्‍स कहा जाता है. इसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहने से है."

कई शहरों में 28 सितंबर को होगा इक्वीलक्स (ETV Bharat)

बड़वानी में सिर्फ 1 सेकंड का होगा अंतर

सारिका आगे बताती हैं कि "अगर दिन और रात में अंतर होता भी है तो बमुश्किल 10-20 सेकंड का होता है. मध्य प्रदेश में बड़वानी वो जिला होगा, जहां दिन और रात में केवल एक सेकंड का अंतर होगा."

India EQUILUX 2025
28 सितंबर को होगी खगोलीय घटना (ETV Bharat)

जानिए आपके शहर मे कब होगा दिन और कब होगी रात?

  • संडे (28 सितंबर) को भोपाल में सूर्योदय 6 बजकर 11 मिनट पर होगा और सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 10 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट, 40 सेकंड होगी. जो कि दिन और रात में सिर्फ 20 सेकंड का अंतर होगा.
  • नर्मदापुरम में सूर्योदय 6:9 मिनट पर होगा और सूर्यास्‍त भी शाम 6:9 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 49 सेकंड होगी, जो कि दिन और रात में मात्र 11 सेकंड का अंतर होगा.
  • अगर उज्जैन की बात करें तो यहां सूर्योदय 6:17 मिनट पर होगा और सूर्यास्‍त भी शाम 6:17 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनिट और 41 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 19 सेकंड का अंतर होगा.
  • इसके अलावा बड़वानी में सूर्योदय 6:20 मिनट पर होगा और सूर्यास्‍त 6:20 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 12 घंटे 01 सेकंड होगी. बड़वानी में दिन और रात में सिर्फ 01 सेकंड का अंतर होगा.
  • रायसेन में सूर्योदय प्रात 6 बजकर 9 मिनट पर होगा, वहीं सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 9 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 39 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 21 सेकंड का अंतर होगा.
  • दमोह में सूर्योदय 6 बजकर 01 मिनट पर और सूर्यास्‍त भी शाम 6 बजकर 01 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 20 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 40 सेकंड का अंतर होगा.
  • वहीं सागर की बात करें तो यहां सूर्योदय और सूर्यास्‍त दोनों 6 बजकर 05 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनिट और 30 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 30 सेकंड का अंतर होगा.
  • सीहोर में सूर्योदय प्रात 6 बजकर 12 मिनिट पर और सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 11 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 11 घंटे 59 मिनट और 41 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 19 सेकंड का अंतर होगा.
  • बैतूल में सूर्योदय प्रात 6 बजकर 8 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 08 मि‍नट पर होगा. दिन की अवधि 12 घंटे और 04 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 4 सेकंड का अंतर होगा.
  • छिंदवाड़ा में सूर्योदय प्रात 6 बजकर 4 मिनट पर होकर सूर्यास्‍त शाम 6 बजकर 4 मिनट पर होगा. दिन की अवधि 12 घंटे और 2 सेकंड होगी. दिन और रात में सिर्फ 02 सेकंड का अंतर होगा.

