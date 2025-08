ETV Bharat / state

CAG रिपोर्ट में खुली मध्य प्रदेश की पोल, 1000 में 40 बच्चे नहीं मना पाते पहला जन्मदिन - MADHYA PRADESH INFANT CAG REPORT

मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 1, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 11:23 AM IST 3 Min Read

भोपाल : मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में सुधार करने के लिए भारी भरकम बजट के बाद भी हालात बहुत खराब हैं. मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र में सरकार ने स्वीकार किया है "प्रदेश में 1 हजार जन्म लेने वाले बच्चों में 40 बच्चों की मौत हो जाती है. यानी 40 बच्चे पहला पहला जन्मदिन मनाने के पहले ही दुनिया से विदा ले लेते हैं." यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में यह लिखित जानकारी दी है. इधर, कांग्रेस ने इन आंकड़ों को प्रदेश के लिए शर्मनाक बनाते हुए सरकार पर निशाना साधा है. सरकार ने भी माना- शिशु मृत्यु के आंकड़े चिंताजनक मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों में सुधार लाने के सरकार द्वारा पिछले कई सालों से दावे करती आ रही है. अब सरकार ने भी स्वीकार किया है "शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्यप्रदेश की हालत देश में सबसे खराब है." उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने विधानसभा में जानकारी दी "एसआरएस 2020 के अनुसार अभी मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 40 बच्चों की है. जन्म लेने के बाद बच्चों की मौत का यह आंकड़ा तुलनात्मक रूप से बाकी राज्यों के आंकड़ों से अधिक है." मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र जारी (ETV BHARAT) सरकार ने शिशु मृत्यु दर के कारण भी बताए

14 फीसदी बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा वजन बेहद कम होता है.

11 फीसदी बच्चे एस्फीक्सिया और 9 फीसदी बच्चे डायरिया की वजह से दम तोड़ देते हैं. कांग्रेस का हमला-ये आंकडे जमीनी हकीकत की खोल रहे पोल उधर, कांग्रेस ने इन आंकड़ों को प्रदेश के माथे पर कलंक बताया है. कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी कहती हैं "ये आंकड़े बताते हैं कि जमीनी स्तर पर सरकार की तमाम योजनाएं दम तोड़ रही हैं. यदि 14 फीसदी बच्चे कम वजन के पैदा हो रहे हैं तो साफ है कि आंगनबाड़ियों से गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा और न ही मांओं की ट्रेकिंग हो रही है. यदि पोषण आहार मिलता तो बच्चे कुपोषित पैदा नहीं हो रहे होते. निमोनिया और संक्रमण की वजह से मौत बताती है कि निचले स्तर पर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं. नवजात बच्चों के इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं नहीं हैं."

मध्य प्रदेश के मरीजों की सुपरफास्ट दौड़, सरकार की खाली कर दी तिजोरी आंकड़े सुधारने 111 करोड़ किए खर्च उधर, सरकार ने बताया "प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार काम कर रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए अलग-अलग योजनाओं और सुविधाएं उपलब्ध कराने 2024 में 137 करोड़ का बजट रखा था, इसमें से 111 करोड़ का बजट खर्च हुआ है. इसके तहत पीडियाट्रिक केयर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, न्यू बार्न केयर जैसे कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं."

