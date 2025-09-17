ETV Bharat / state

भोपाल के अंजान का प्रधानमंत्री मोदी को अनोखा गिफ्ट, कैनवास पर उतार दिया जिंदगी का हर रंग

एक कैनवास में उतारा पीएम मोदी का पूरा जीवन चरित्र ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 3:43 PM IST 3 Min Read