भोपाल के अंजान का प्रधानमंत्री मोदी को अनोखा गिफ्ट, कैनवास पर उतार दिया जिंदगी का हर रंग
भोपाल के कलाकार विवेक कुमार वर्मा अंजान ने पीएम मोदी के बचपन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के बड़े निर्णयों को एक फ्रेम में दिखाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 3:43 PM IST
भोपाल: चित्रकला की ताकत होती है कि जहां जीवंत चरित्र दर्शाने में शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां पेटिंग उसे आसानी से प्रदर्शित कर जाती है. राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध चित्रकार विवेक कुमार वर्मा 'अंजान' ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूरे जीवन चरित्र को एक ही पेंटिंग में दर्शा दिया. अपने आप में अनूठी पेंटिंग में आर्टिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के बचपन में घटी प्रमुख घटनाओं से लेकर बतौर प्रधानमंत्री उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को दिखाया गया है. पेंटिंग में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सिखाए गए सबक को भी प्रदर्शित किया गया है.
एक फ्रेम में मोदी का जीवन चक्र
वे बताते हैं कि यह पिक्टोरियल बायोग्राफी है और संभवतः इस तरह का यह पहला काम होगा. जिसमें कंटरप्रेरी आर्ट के तहत पिक्टोरियल बायोग्राफी में एक फ्रेम में और एक कैनवास में किसी हस्ती के पूरे जीवन चक्र को दर्शाया गया हो. इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की घटनाओं को दिखाया है. पेंटिंग में सबसे नीचे प्रधानमंत्री मोदी का बचपन दिखाया गया है, जिसमें वे अपने हाथ फैलाए हुए हैं और इसके बाद उनके बचपन की घटनाओं से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर और प्रधानमंत्री के तौर पर लिए गए निर्णयों को प्रदर्शित किया गया है.
पेंटिंग से ज्यादा रिसर्च में लगा समय
कलाकार अंजान बताते हैं कि "इस पेंटिंग को तैयार करने में एक माह का समय लगा, लेकिन इस पेंटिंग के पहले इसकी थीम तैयार करने के लिए स्टडी में करीब 8 माह का वक्त लगा. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बचपन की घटनाओं की जानकारी जुटाई और इसके बाद इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया. पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी प्रस्तुत की गई है.
इस पेंटिंग में बताया गया कि एक बार जब गांव में एक संत आए और मंदिर में रूके. उस वक्त मोदी जी का परिवार बाहर जा रहा था, लेकिन मोदी गांव में ही रूके और संत के खाने की व्यवस्था की. स्कूल में लिखा गया पीला फूल नाटक, उसका मंचन, चाय का ठेला लगाना, एनसीसी कैंप में जाना, 12 साल की उम्र में जवानों को फूड पैकेट परोसना, 17 साल की उम्र में घर छोड़कर जाना और 21 साल की उम्र में संघ में शामिल होने का प्रदर्शित किया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री के तौर पर अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक को दिखाया गया है."
पीएम मोदी के जन्मदिन से सीरीज की शुरूआत
कलाकार अंजान बताते हैं कि "पिक्टोरियल बायोग्राफी की पूरी सीरीज तैयार की जा रही है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से की गई है. प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश-विदेश की प्रमुख हस्थियों के जीवन से जुड़ी बायोग्राफी तैयार की जाएगी. अभी तक इस तरह की 3 पिक्टोरियल बायोग्राफी तैयार की है. इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एक डॉ. सुधा नारायण मूर्ति की भी पिक्टोरियल बायोग्राफी शामिल है.