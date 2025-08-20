भोपाल : रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली अर्चना तिवारी की गुमशुदुगी की कहानी पूरी फिल्मी निकली. पिछले 12 दिन से गायब अर्चना तिवारी को पुलिस ने मंगलवार को नेपाल बॉर्डर के पास से हिरासत में ले लिया, लेकिन जब उसके गायब होने को लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो अर्चना ने जो कहानी सुनाई, सुनकर पुलिस ने भी माथा पकड़ लिया. अर्चना तिवारी ने बताया "वह घर वालों द्वारा बनाए जा रहे शादी को लेकर दबाव से परेशान हो गई थी."
अर्चना ने अपने दोस्त से मिल 20 दिन में तैयार की पटकथा
अर्चना तिवारी के अनुसार "उसने अपने दोस्त सारांश के साथ मिलकर अपने गायब होने की यह पूरी प्लानिंग तैयार की. यह पूरा मामला मिसिंग पर्सन का बनाकर पुलिस खत्म कर दे, इसकी प्लानिंग अर्चना तिवारी ने अपने दोस्त सारांश और उसके साथी तेजेंदर के साथ मिलकर करीब 20 दिन में तैयार की. हालांकि पुलिस फिलहाल किसी पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. पुलिस के मुताबिक यह मामला आपराधिक नहीं बनता. हालांकि इस मामले में पुलिस विधिक राय लेगी."
परिवार शादी करने का दबाव बना रहे थे
जीआरपी एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने बताया "कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर वकालत और सिविल जज की तैयारी कर रही थी. उसके घर वालों द्वारा लगातार शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था. घरवाले अर्चना के सामने 4 से 5 प्रस्ताव शादी के रख चुके थे. लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी. वह आगे और पढ़ाई करने और सिविल जज की तैयारी करने के लिए समय मांग रही थी. रक्षाबंधन पर घर जाने के पहले भी घर वालों ने उसका एक पटवारी से शादी संबंध तय करने के लिए कहा था. इसको लेकर उसका फोन पर घर वालों से झगड़ा भी हुआ था."
लड़की ने दोस्त के साथ रची गायब होने की साजिश
जीआरपी एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने बताया "लगातार शादी का दबाव बनाए जाने से परेशान होकर लड़की ने अपने दोस्त सारांश के साथ मिलकर खुद के गायब होने की प्लानिंग की. शुजालपुर का रहने वाला सारांश इंदौर में रहकर अपनी ड्रोन कंपनी खोलने की कोशिश कर रहा था. कुछ समय पहले ट्रेन में एक साथ सफर करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और बाद में अपनी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर दोनों की दोस्ती हो गई."
"शादी को लेकर दबाव बनाए जाने से परेशान अर्चना ने जब दोस्त सारांश से चर्चा की. इसके बाद दोनो ने मिलकर अचानक गायब हो जाने की कहानी तैयार की. अर्चना के गायब होने के इस मामले में सारांश के एक दोस्त तेजिंदर ने भी भूमिका निभाई."
ऐसे रास्तों को चुना, जहां नहीं थे सीसीटीवी
पुलिस के मुताबिक "सारांश का दोस्त तेजिंदर इटारसी का रहने वाला था और इसलिए उसे पता था कि इटारसी स्टेशन पर सीसीटीवी नहीं लगे हैं. इसलिए इंदौर से चलकर नर्मदा एक्सप्रेस जैसे ही इटारसी स्टेशन पर पहुंची तो अर्चना अपना पूरा सामान छोड़कर वहीं उतर गई. स्टेशन पर उतरने से पहले अर्चना ने ट्रेन में ही कपड़े भी बदले थे. अर्चना के लिए कपड़े उसके दोस्त सारांश ने 3 जोड़ी कपड़े खरीद कर अपने दोस्त तेजिंदर को दे दिए थे."
इटारसी से दोस्त के साथ गायब हो गई
पुलिस ने बताया "तेजेंदर भी उसी ट्रेन में सफर कर रहा था. इटारसी में उतरने से पहले अर्चना ने अपना मोबाइल और घड़ी तेजिंदर को दे दिया था, जिससे वह नर्मदा नदी पर बने ब्रिज से उसे फेंक सके. इटारसी स्टेशन के बाहर पहले से उसका दोस्त सारांश गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा था. बाद में दोनों इटारसी से निकलकर बुरहानपुर गए लेकिन जब लड़की के गायब होने का मामला तूल पकड़ने लगा तो फिर वह हैदराबाद और इसके बाद काठमांडू चली गई."
दोस्त से व्हाट्सएप पर बात करती थी अर्चना
पुलिस ने बताया "अर्चना की सारांश से जनवरी में मुलाकात हुई थी और सिर्फ एक बार ही अर्चना की सारांश से फोन पर बात हुई थी. इसके बाद दोनों की व्हाट्सएप पर ही बात होती थी. अर्चना की गायब होने के बाद सारांश ने भी अपना मोबाइल अपने पिता को दे दिया था. उसने अपने पिता का मोबाइल लेकर उसमें एक नई सिम लगा ली थी, ताकि उसकी कॉल डिटेल या लोकेशन से पुलिस उस तक ना पहुंच सके."
हालांकि जब पुलिस ने अर्चना और सारांश की कड़ियां जोड़ी तो उसमें उसके दोस्त तेजिंदर का भी नाम जुड़ गया. लेकिन पुलिस को पता चला कि तेजिंदर को दिल्ली पुलिस चोरी के मामले में उसी दिन गिरफ्तार कर चुकी है, जिस दिन अर्चना ट्रेन से गायब हुई थी. बाद में पुलिस ने जब तेजिंदर से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया.
पुलिस नहीं दर्ज करेगी किसी पर मामला
जीआरपी एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने बताया "अर्चना तिवारी खुद एडवोकेट है और इसलिए उसे पता था कि पुलिस किस तरह से काम करती है. ट्रेन से गायब होने का रास्ता भी उसने इसलिए चुना ताकि पुलिस मिसिंग के समान कर इसे आसानी से बंद कर दे. क्योंकि जीआरपी में इस तरह के मामले आम होते हैं. इस मामले में किसी तरह का अपराध नहीं बनता और इसलिए इस प्रकरण में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. हालांकि इसको लेकर पुलिस विधिक राय जरूर लेगी."
एक दिन पहले शुजालपुर से सारांश को पकड़ा
इधर, मंगलवार को शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र से जीआरपी अर्चना तिवारी मिसिंग मामले में सारांश को उठाकर ले गई. सारांश के पिता और माता ने बताया "इंदौर में रहने वाली अर्चना नाम की लड़की से सारांश का प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसकी जानकारी उसने दी थी, लेकिन सारांश और अर्चना के प्रेम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था."