आंगनबाड़ी भर्ती पर फिर उठे सवाल, विवाहितों को अविवाहित बताकर नियुक्ति दिए जाने का आरोप

आंगनबाड़ी भर्ती में नियम है कि सिर्फ अविवाहित ही कर सकता है आवेदन. दलित पिछड़ा समाज संगठन ने की प्रदेश स्तर पर जांच की मांग.

आंगनबाड़ी भर्ती पर फिर उठे सवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 6:24 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में 19 हजार से ज्यादा पदों पर हो रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती एक बार फिर कटघरे में है. मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे. अब आंगनबाड़ी भर्ती में नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति दिए जाने का मामला सामने आया है.

आरोप हैं कि अधिकारियों द्वारा लेनदेन कर अयोग्यों को भी नियुक्ति दी जा रही है. विवाहित महिलाओं को अविवाहित बताकर भर्ती किया जा रहा है. उधर इस मामले ने दलित पिछड़ा समाज संगठन ने भर्ती की पूरे प्रदेश में जांच कराने की मांग की है.

'फॉर्म में बताया अविवाहित, फोटो विवाहिता की'

दतिया जिले के एडवोकेट छोटू अहिरवार ने आरोप लगाया कि "दतिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 270 पदों पर भर्ती की जा रही है. गड़बड़ी की शिकायत के बाद जब मैरिट सूची में आए 21 उम्मीदवारों के दस्तावेज निकाले तो उसमें 17 मामलों में गड़बड़ी मिली है. दस्तावेज चेक करने के नाम पर ऐसे बीपीएल अभ्यर्थी के नामों को सूची से हटा दिया गया, जिन्होंने बीपीएल कार्ड अपलोड किए थे. भर्ती में नियम है कि इसमें सिर्फ अविवाहित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकता है."

DALIT BACKWARD ORGANIZATION
आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में दलित पिछड़ा समाज संगठन ने की प्रदेश स्तर पर जांच की मांग (ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि "अधिकारियों ने एक महिला को अविवाहित बताकर मैरिट सूची में टॉप पर दिखा दिया लेकिन जब उसके कागज निकाले गए तो आवेदन में फोटो में महिला विवाहित दिखाई दे रही है. भर्ती में नियम है कि संबंधित वार्ड के अभ्यर्थी उसी वार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन मैरिट में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी हैं, जो दूसरे वार्ड के निवासी हैं."

'आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया की प्रदेश स्तर पर हो जांच'

उधर दलित पिछड़ा समाज संगठन ने प्रदेश भर में जिला स्तर पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि "अधिकारियों द्वारा लेन-देन कर भर्ती की जा रही है. इसलिए इस मामले की प्रदेश स्तर पर जांच कराई जानी चाहिए."

मंत्री नागर सिंह चौहान भी उठा चुके सवाल

सरकार में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान भी आंगनबाड़ी भर्ती में लेन-देन के आरोप लगा चुके हैं. उन्होंने जुलाई माह में एक वीडियो जारी कर कहा था कि "कई लोग आंगनबाड़ी में भर्ती कराने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि इसके लिए पैसे लगेंगे. अलीराजपुर जिले में भी ऐसे कई दलाल घूम रहे हैं. विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भी इसमें मिलीभगत है." उधर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि "भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से चल रही है."

