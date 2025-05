ETV Bharat / state

पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए नमाज, मुस्लिम करेंगे भारत की जीत की दुआ - MUSLIMS OFFERED NAMAZ FOR INDIA

पाकिस्तान को नेस्तनाबूद और भारत की जीत के लिए होगी जुमे की नमाज ( ETV Bharat )

भोपाल: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच 9 मई यानि आज पहला जुमा है. देश की सभी मस्जिदों में जुमे की विशेष नमाज अदा की जाएगी. मध्य प्रदेश के करोड़ों मुस्लिम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए नमाज पढ़ेंगे. राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मुसलमानों से पत्र के माध्यम से खास अपील की है. बोर्ड ने कहा कि जुमा की नमाज हिंदुस्तान की जीत के लिए अदा की जाए. ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जारी किया पत्र

