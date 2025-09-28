ETV Bharat / state

टाइल्स रोकेंगी खतरनाक किरणें, पराली से तैयार की प्लाई, एम्प्री के साइंटिस्टों की रिसर्च

मध्य प्रदेश के एडवांस मैटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किए 3 प्रोडक्ट. पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हैं फायदेमंद. प्रोडक्टों को भेजा सीएसआईआर.

AMPRI PREPARED X RAY SEALED TILES
रेड मड से तैयार की टाइल्स रोकेंगी खतरनाक किरणें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: खेतों, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि लोगों की सेहत भी बिगाड़ रहे हैं. इससे निपटने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. अब मध्य प्रदेश के एडवांस मैटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 क्षेत्रों में रिसर्च कर ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जो न सिर्फ पर्यावरण को बचाएंगे, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह फायदेमंद साबित होंगे. आइए बताते हैं वह 3 प्रोडक्ट, जिनका उपयोग अब जल्द ही देश भर में होने जा रहा है.

टाइल्स रोकेंगी खतरनाक किरणें

दुनिया भर में एल्युमीनियम के उत्पादन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है लेकिन एल्युमीनियम के उत्पादन के साथ निकलने वाली रेड मड पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. एक टन एल्युमीनियम के उत्पादन में 2 से 3 टन रेड मड निकलता है, जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है. अब इस रेड मद से बनने वाली टाइल्स एक्स रे रूम में निकलने वाली खतरनाक किरणों को रोकने का काम करेंगी. एम्प्री ने इस रेड मड के उपयोग से एक्स रे सील्ड टाइल्स तैयार किए हैं.

1 (ETV Bharat)

'सस्ते और प्रभावी हैं टाइल्स'

मध्यप्रदेश के एडवांस मैटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रो. डॉ. थल्लाड़ा भास्कर बताते हैं कि "अभी सिविल स्ट्रक्चर में जो टाइल्स उपयोग होता है, उसके मुकाबले यह सस्ता भी है और प्रभावी भी ज्यादा है. देश में 4500 से ज्यादा एक्स-रे रूम हैं, इसमें टाइल्स को रिप्लेस किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. अभी तक करीबन एक दर्जन एक्स-रे रूम में इसे बदला जा चुका है. एल्युमीनियम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस वजह से रेड मड भी बढ़ रही है, ऐसे में यह टाइल्स बेहद सस्ते और उपयोगी साबित होंगे."

पराली से बनाए प्लाई और पॉलीमर कोटिड बोर्ड

देश में हर साल खेतों से अनुमान के मुताबिक करीबन 600 मिलियन टन कचरा निकलता है, इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा पराली की होती है. इसको जलाने से हर साल सर्दियों में फैलने वाला धुआं दिल्ली में दम घोंटने लगता है. पराली जलाने के मामले कई राज्यों में तेजी से बढ़े हैं लेकिन इससे कई ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो अब पर्यावरण को बचाएगा. इसके साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. एम्प्री ने इसके लिए पराली से प्लाई और पॉलीमर कोटिड बोर्ड तैयार किए हैं.

AMPRI research save environment
पराली से बनाए प्लाई और पॉलीमर कोटिड बोर्ड (ETV Bharat)

'पानी लगने पर खराब नहीं होती प्लाई'

एम्प्री के निदेशक प्रो. डॉ. थल्लाड़ा भास्कर बताते हैं कि "बात चाहे पराली की हो या दूसरे वेस्ट मटेरियल की, इनका उपयोग कर कई दूसरे आइटम बनाए जा सकते हैं. एम्प्री के साइंटिस्टों के मुताबिक पॉलीमर और पराली आदि से तैयार होने वाले इस प्लाई और बोर्ड का प्लाई की तरह उपयोग किया जा सकेगा. इसको कम्प्रेस कर और इस पर कोटिंग कई तरह से इसे तैयार किया गया है कि यह पानी लगने पर खराब नहीं होगा इसके साथ ही यह सस्ता और किफायती भी होगा.

लकड़ी के बुरादे से बनाए 10 हजार मोबाइल स्टैंड

वेस्ट मटेरियल से मोबाइल स्टैंड भी तैयार किए गए हैं. इन मोबाइल स्टैंड को अभी लकड़ी के कारखानों से निकलने वाले बांस के बुरादे से तैयार किया गया है. कारखानों से बड़ी मात्रा में यह लकड़ी का बुरादा निकलता है, जिसे आमतौर पर किसी तरह के उपयोग में नहीं लिया जाता. इस बुरादे से एम्प्री के साइंटिस्टों ने मोबाइल स्टैंड तैयार किए हैं. अभी 10 हजार से ज्यादा मोबाइल स्टैंड तैयार किए गए हैं, जिसे देश भर के सीएसआईआर संस्थानों में भेजा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ADVANCED MATERIALS NEW RESEARCHTILES BLOCK DANGEROUS X RAYSADVANCED MATERIALS INSTITUTE BHOPALAMPRI RESEARCH SAVE ENVIRONMENTAMPRI PREPARED X RAY SEALED TILES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन की अनोखी 32 पुतलियां; सवाल जवाब से मिलती थी मौत, कलेक्टर चढ़ाते हैं शराब

गर्भपात में गर्भवती की सहमति सर्वोपरि; 16 साल की बच्ची देगी बच्चे को जन्म, हाईकोर्ट का फैसला

तय गति से स्पीड बढ़ने पर लगेगा आटोमैटिक ब्रेक, रेल सुरक्षा का कवच 4.0 से रुकेंगे रेल हादसे

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.