आधार के लिए न हों परेशान, स्कूलों में बनेंगे छात्रों के आधार कार्ड, अपडेशन भी होगा - MP STUDENTS AADHAAR CARDS

मध्य प्रदेश में सोमवार 18 अगस्त से स्कूलों में बनेंगे बच्चों के आधार कार्ड. पहले चरण में भोपाल इंदौर सहित 40 जिलों में होगी सुविधा.

MP STUDENTS AADHAAR CARDS
स्कूलों में बनेंगे छात्रों के आधार कार्ड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read

भोपाल: बच्चों के आधार कार्ड बनवाने या उसमें अपडेट कराने के लिए परेशान नहीं होना होगा. प्रदेश के स्कूलों में ही आधार कार्ड बनवाने और उसमें अपडेशन का काम किया जाएगा. इसकी शुरूआत सोमवार से होने जा रही है. इसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई के साथ समन्वय कर इसकी शुरूआत सोमवार से करने जा रहा है. हालांकि भोपाल-इंदौर सहित 40 जिलों में ही अभी यह सुविधा शुरू होगी. बाकी 15 जिलों के लिए सितंबर से इसका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा.

स्टूडेंट्स को नहीं होना पड़ेगा परेशान
आधर कार्ड बनाने का काम सोमवार यानी 18 अगस्त से शुरू किया जाएगा. इसके लिए सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए आधार कार्ड नामांकन और अपडेट का काम किया जाएगा. इस अभियान का नाम 'विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार' रख गया है. यह अभियान अगले दो माह तक चलेगा. सरकार यह अभियान इसलिए शुरू कर रही है ताकि स्टूडेंट्स के आधार कार्ड भी 100 फीसदी बनाए जा सकें. इसमें बच्चों के आधार कार्ड बनवाने से लिए उसमें अपडेट कराने, सुधार कराने, अपार आईडी बनाने और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की भी सुविधा होगी.

इसलिए बच्चों के बनाए जा रहे कार्ड
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अपडेटेड बायोमेट्रिक्स वाले आधार कार्ड इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दौरान बच्चों के कार्ड अपडेट रहें. ऐसा न होने पर स्कीम का लाभ पहुंचने में समस्या आती है.

तय उम्र के बाद लगेगा शुल्क
बच्चों का आधार अपडेट कराना निशुल्क है, लेकिन इसके लिए बच्चों की उम्र निर्धारित की गई है. बच्चों का पहला अपडेट 5 से 7 साल की उम्र में किया जाता है और दूसरा 15 से 17 साल की उम्र में निशुल्क किया जाता है. तय उम्र के बाद अपडेट कराने पर आधार अपडेट कराने का शुल्क देना होता है.

