ETV Bharat / state

हाई कोर्ट पहुंचा भोपाल 90 डिग्री ब्रिज का मामला, मैनिट डायरेक्टर का खर्च उठाएगा ठेकेदार - BHOPAL 90 DEGREE BRIDGE

भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज का मामला पहुंचा जबलपुर हाईकोर्ट, मैनिट के प्रोफेसर करेंगे ब्रिज की जांच, ठेकेदार वहन करेगा जांच का खर्च.

BHOPAL 90 DEGREE BRIDGE
हाई कोर्ट पहुंचा भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज का मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 2:05 PM IST

4 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने ऐशबाग आरओबी अपनी खास बनावट के लिए देशभर में किरकिरी का विषय बन गया है. लोग इसे 90 डिग्री ब्रिज लिखकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या यह पुल वाकई में 90 डिग्री का है या फिर यह 119 डिग्री का है. इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी करेगी. दरअसल इस मामले को लेकर ऐशबाग आरओबी के ठेकेदार ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.

ठेकेदार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

दरअसल ऐशबाग ओवरब्रिज सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सरकार ने इस ब्रिज को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो मुख अभियंता समेत कुल 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था. वहीं ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्टेड किया गया था, लेकिन अब इस मामले में ठेकेदार ने पूरी गलती विभाग के अधिकारियों की बताई है. निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने को लेकर ठेकेदार के वकीलों ने दलील दी है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जैसी डिजाइन प्रस्तुत की थी, उसी आधार पर आरओबी का निर्माण किया गया है. ऐसे में निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना गलत है.

HIGH COURT 90 DEGREE BRIDGE
ब्रिज की डिजाइन में किया जा रहा सुधार (ETV Bharat)

मैनिट के प्रोफेसर करेंगे जांच, ठेकेदार वहन करेगा खर्च

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इसकी असलियत का पता लगाने के लिए मैनिट भोपाल के डायरेक्टर को निर्देशित किया है. इसमें कहा गया है कि मैनिट के एक सीनियर प्रोफेसर से आरओबी की समुचित जांच कराई जाए. इसके लिए जो 1 लाख रुपये का खर्च ठेकेदार वहन करेगा. वहीं मेन पावर की कमी पूरी करने के लिए नगर निगम भोपाल को निर्देशित किया गया है. बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में वकील प्रवीण दुबे और सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि इसमें विभाग की गलती है, लेकिन कार्रवाई याचिकाकर्ता पर की जा रही है.

Bhopal 90 degree bridge
भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज (ETV Bharat)

एनएचएआई ने पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी जांच रिपोर्ट

बता दें कि इस मामले की जांच कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने एनएचएआई से जांच कराने के निर्देश दिए थे. जिसमें एनएचएआई के अधिकारियों ने जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट पीडब्लयूडी विभाग को सौंप दी है. इसमें एनएचएआई की तरफ से कहा गया है कि "ब्रिज पर ज्यादा स्पीड खतरनाक है. साथ ही इस ब्रिज पर वाहनों को 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से वाहन नहीं चलाने के सुझाव दिए गए थे, जिसके बाद अब ब्रिज की डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है."

डिजाइन को लेकर ठेकेदार और अधिकारियों में तकरार

बता दें कि एक तरफ इस ब्रिज के निर्माण में ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की गलती बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और कहा है कि जैसी डिजाइन दी गई थी, उसी आधार पर आरओबी का निर्माण कराया गया है. वहीं पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ब्रिज पीसी वर्मा का कहना है कि "मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के नियम और शर्तों के अनुसार ठेकेदार को काम करना होता है. यदि ड्राइंग गलत थी, तो ठेकेदार को आरओबी नहीं बनाना चाहिए था. भले ही यह डिजाइन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने दी थी."

HIGH COURT 90 DEGREE BRIDGE
मैनिट डायरेक्टर का खर्च उठाएगा ठेकेदार (ETV Bharat)

रेलवे से लेंगे अतिरिक्त 5 से 6 फीट और जमीन

इस मामले में पीडब्ल्यूडी के ईएनसी केपीएस राणा का कहना है कि "ऐशबाग आरओबी को दुरुस्त करने का काम शुरु कर दिया गया है. इसमें टर्निंग वाले हिस्से का विस्तार किया जा रहा है. इसके लिए रेलवे से अतिरिक्त 5 से 6 फीट की जमीन और मांगी गई है. इसके साथ ही ब्रिज की डिजाइन में भी सुधार किया गया है. इस पर रेलवे की स्वीकृत मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा. इससे पहले आईआईटी दिल्ली, मैनिट भोपाल, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और एनएचएआई के विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए जाएंगे. जिससे ऐशबाग ब्रिज पर ट्रैफिक का सुरक्षित संचालन किया जा सके.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने ऐशबाग आरओबी अपनी खास बनावट के लिए देशभर में किरकिरी का विषय बन गया है. लोग इसे 90 डिग्री ब्रिज लिखकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या यह पुल वाकई में 90 डिग्री का है या फिर यह 119 डिग्री का है. इस मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी करेगी. दरअसल इस मामले को लेकर ऐशबाग आरओबी के ठेकेदार ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.

ठेकेदार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

दरअसल ऐशबाग ओवरब्रिज सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सरकार ने इस ब्रिज को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो मुख अभियंता समेत कुल 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था. वहीं ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्टेड किया गया था, लेकिन अब इस मामले में ठेकेदार ने पूरी गलती विभाग के अधिकारियों की बताई है. निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने को लेकर ठेकेदार के वकीलों ने दलील दी है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जैसी डिजाइन प्रस्तुत की थी, उसी आधार पर आरओबी का निर्माण किया गया है. ऐसे में निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना गलत है.

HIGH COURT 90 DEGREE BRIDGE
ब्रिज की डिजाइन में किया जा रहा सुधार (ETV Bharat)

मैनिट के प्रोफेसर करेंगे जांच, ठेकेदार वहन करेगा खर्च

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इसकी असलियत का पता लगाने के लिए मैनिट भोपाल के डायरेक्टर को निर्देशित किया है. इसमें कहा गया है कि मैनिट के एक सीनियर प्रोफेसर से आरओबी की समुचित जांच कराई जाए. इसके लिए जो 1 लाख रुपये का खर्च ठेकेदार वहन करेगा. वहीं मेन पावर की कमी पूरी करने के लिए नगर निगम भोपाल को निर्देशित किया गया है. बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में वकील प्रवीण दुबे और सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि इसमें विभाग की गलती है, लेकिन कार्रवाई याचिकाकर्ता पर की जा रही है.

Bhopal 90 degree bridge
भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज (ETV Bharat)

एनएचएआई ने पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी जांच रिपोर्ट

बता दें कि इस मामले की जांच कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने एनएचएआई से जांच कराने के निर्देश दिए थे. जिसमें एनएचएआई के अधिकारियों ने जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट पीडब्लयूडी विभाग को सौंप दी है. इसमें एनएचएआई की तरफ से कहा गया है कि "ब्रिज पर ज्यादा स्पीड खतरनाक है. साथ ही इस ब्रिज पर वाहनों को 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से वाहन नहीं चलाने के सुझाव दिए गए थे, जिसके बाद अब ब्रिज की डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है."

डिजाइन को लेकर ठेकेदार और अधिकारियों में तकरार

बता दें कि एक तरफ इस ब्रिज के निर्माण में ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की गलती बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और कहा है कि जैसी डिजाइन दी गई थी, उसी आधार पर आरओबी का निर्माण कराया गया है. वहीं पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ब्रिज पीसी वर्मा का कहना है कि "मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के नियम और शर्तों के अनुसार ठेकेदार को काम करना होता है. यदि ड्राइंग गलत थी, तो ठेकेदार को आरओबी नहीं बनाना चाहिए था. भले ही यह डिजाइन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने दी थी."

HIGH COURT 90 DEGREE BRIDGE
मैनिट डायरेक्टर का खर्च उठाएगा ठेकेदार (ETV Bharat)

रेलवे से लेंगे अतिरिक्त 5 से 6 फीट और जमीन

इस मामले में पीडब्ल्यूडी के ईएनसी केपीएस राणा का कहना है कि "ऐशबाग आरओबी को दुरुस्त करने का काम शुरु कर दिया गया है. इसमें टर्निंग वाले हिस्से का विस्तार किया जा रहा है. इसके लिए रेलवे से अतिरिक्त 5 से 6 फीट की जमीन और मांगी गई है. इसके साथ ही ब्रिज की डिजाइन में भी सुधार किया गया है. इस पर रेलवे की स्वीकृत मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा. इससे पहले आईआईटी दिल्ली, मैनिट भोपाल, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और एनएचएआई के विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए जाएंगे. जिससे ऐशबाग ब्रिज पर ट्रैफिक का सुरक्षित संचालन किया जा सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

90 DIGREE BRIDGE BHOPALBHOPAL 90 DEGREE ROB BRIDGHIGH COURT 90 DEGREE BRIDGEMANIT DIRECTOR ROB BRIDGEBHOPAL 90 DEGREE BRIDGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के तीर्थयात्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार

सीएम की घोषणा के डेढ़ साल बाद भी नहीं शुरू हुई मुरैना शुगर फैक्ट्री, 3 सितंबर से होगा आंदोलन

रीवा में करिश्मा कपूर को देख क्रेजी हुए फैंस, दादा राजकपूर यहीं दे बैठे थे अपना दिल

खिलचीपुर का 11 मील शहर दुनिया का असली प्रेम नगर, यहां मोहब्बत है पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.