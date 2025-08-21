ETV Bharat / state

भोपाल में बिछेगी 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन, 30 हजार घरों को मिलेंगे नए कनेक्शन - BHOPAL JAL JEEVAN MISSION

अमृत 2.0 से भोपाल में बिछेगी 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन, जल्द नगर निगम शुरु करेगा काम. 582 करोड़ रुपए होंगे खर्च.

अमृत टू से भोपाल में बिछेगी 700 किलोमीटर नई पाइपलाइन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 9:19 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल में अमृत 2.0 के तहत जल प्रदाय के लिए 700 किलोमीटर की पाइपलाइन बिठाई जाएगी. इससे शहर के 30 हजार घरों को नए नल के कनेक्शन मिलेंगे. यह पूरे काम में 582 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अमृत 2 योजना से शहर में 90 प्रतिशत घरों को जल प्रदाय से कवर कर लिया जाएगा. इसका काम जल्द ही नगर निगम शुरु करेगा.

36 नए ओवरहेड टैंक बनेंगे
बता दें कि, अमृत 2.0 प्रोजेक्ट में शहर के अलग-अलग इलाकों में 36 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे. वहीं 4 इंटकवेल और 4 ही फिल्टर पंप बनेंगे. ओवरहेड टैंक और लाइनें बिछने के बाद 30 हजार घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे. साथ ही 450 कवर्ड कैम्पस कॉलोनियों को भी कनेक्शन देंगे. यह प्रोजेक्ट गुरुवार से जमीन पर उतरेगा.

36 नए ओवरहेड टैंक बनेंगे (ETV Bharat)

2040 तक 575 एमएलडी पानी की होगी जरुरत
नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने बताया कि, ''भोपाल की 24 लाख आबादी को अभी रोजाना 440 एमएलडी वॉटर सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन साल 2040 तक शहर में रोजाना 575 एमएलडी पानी की जरूरत होगी. इस लिहाज से शहर में 135 एमएलडी पानी की जरूरत है. इसको देखते हुए ही अमृत 2.0 प्रोजेक्ट में ओवर हेड टैंक सहित इंटकवेल और वाटर डिस्ट्रिब्यूशन लाइनें बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है.''

30 हजार घरों को मिलेंगे नए कनेक्शन (ETV Bharat)

इन क्षेत्रों में बिछाई जाएगी पाइप लाइन
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि, इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही नगर निगम के पास साल 2040 तक की जनसंख्या के अनुसार पानी उपलब्ध होगा. प्लानिंग के मुताबिक, शहर में बसाहट वाली नई कालोनियों को भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जा रहा है. इसमें रातीबड़, नीलबड़, मालीखेड़ी, हथाईखेड़ा, बागली, दानिश हिल्स, गुराड़ी घाट, लहारपुर और कवर्ड कैम्पस कालोनियां और झुग्गी बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई होगा. अरविंद विहार जैसे इलाके सहित लगभग 450 कवर्ड कैम्पस कालोनियां और झुग्गी बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई होगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि, अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के लगभग 582 करोड़ की लागत वाले कामों का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भूमिपूजन करेंगे. इसके साथ ही यांत्रिक विभाग के लगभग 50 कामों का भी भूमिपूजन होगा. इसमें अलग-अलग वार्डों में सड़क, नाली, पुलिया, रोड क्रास जैसे काम लगभग 16 करोड़ 76 लाख की लागत से होंगे. वहीं निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल को देश में उत्कृष्ट स्थान दिलाने वाले 10 सफाई मित्रों का सम्मान भी होगा.

30000 houses get new connections
30000 houses get new connections
NAGAR NIGAM BHOPAL 30000 HOUSES GET NEW CONNECTIONS700 KM PIPELINE LAID UNDER AMRIT 2MOHAN YADAV INAUGURATE PIPELINEBHOPAL JAL JEEVAN MISSION

ETV Bharat Logo

