5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामला, हाईकोर्ट ने की पॉक्सो जज के आदेश पर टिप्पणी, वकील ने पकड़ी थी गलती

भोपाल में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामला. पॉक्सो जज के आदेश में सजा कहीं 1 तो कहीं 2 साल लिखी.

POCSO JUDGE COMPLICATED ORDER
हाईकोर्ट ने की पॉक्सो जज के आदेश पर टिप्पणी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:37 PM IST

भोपाल: राजधानी के शाहजहांनाबाद इलाके में स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में एक साल पहले 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इसमें एक मुख्य आरोपी के साथ उसकी मां और बहन को भी साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया गया था. इसकी सुनवाई पॉक्सो जज कुमुदनी पटेल की बेंच में की गई थी. लेकिन अब इस फैसले की वजह से केस में नया मोड़ आ गया है. इससे पॉक्सो जज द्वारा सुनाई गई सजा कोर्ट आदेश में कहीं 1 तो कहीं 2 साल लिखी. आरोपी मां-बहन ने इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी.

यह है पूरा मामला

बता दें कि बीते सितंबर 2024 में शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी 32 वर्षीय अतुल निहाले, उसकी मां बसंती बाई और बड़ी बहन चंचल को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आरोपी अतुल ने बताया था कि "मंगलवार दोपहर उसकी मां और बहन काम पर चली गई थी. मैं दरवाजे पर खड़ा था, तभी बच्ची अपने घर जा रही थी, मैंने अपनी भांजी से दोस्ती होने का हवाला देते हुए उसे बुलाया और अपने कमरे में लेकर गया. जहां मैंने उसके साथ दरिंदगी की, विरोध करने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी."

Madhya Pradesh High Court
5 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामला (ETV Bharat)

फैसले में गलती से आरोपियों को छूट

दरअसल तीनों आरोपियों को 27 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इन्हें 10 मार्च 2025 को सजा सुनाई गई थी. इस मामले में पॉक्सो जज ने मुख्य आरोपी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई थी. जबकि उसकी बहन चंचल और मां बसंती बाई को 1-1 साल की सजा सुनाई थी. वहीं आदेश की अंतिम तालिका में सजा को 2-2 साल दर्शाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर सजा कुछ महीने और बढ़ाने का उल्लेख है.

सरकारी वकील के कारण सामने आई गलती

बता दें कि इस मामले में पीड़िता की तरफ से सरकारी वकील मानसमणि वर्मा केस लड़ रहे हैं. उन्होंने ही पॉक्सो जज की गलती को पकड़ा था. इस मामले में हाईकोर्ट भी मानसमणि वर्मा की तारीफ कर चुका है. हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि "यदि यह तथ्य सामने नहीं आते तो अपील की सुनवाई 25 सितंबर के बाद होती. जिससे दोनों आरोपी जेल में अवैध तरीके से रह जाते. इस मामले में कोर्ट ने यह भी माना है कि यह टाइपिंग मिस्टेक नहीं है. इसमें सजा का वारंट भी 2 साल लिखा गया है."

Madhya Pradesh High Court
वकील ने पकड़ी थी पॉक्सो जज के आदेश की गलती (ETV Bharat)

'पॉक्सो जज पर हो सकती है कार्रवाई'

वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश छावानी ने बताया कि "जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार केवल दुर्व्यवहार सिद्ध होने पर कार्रवाई होती है. इससे सर्विस रिकार्ड और प्रमोशन प्रभावित हो सकता है. हालांकि ऐसे 90 प्रतिशत मामलों में चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है. इस मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, इसकी शिकायत चीफ जस्टिस से भी की जा रही है. ऐसे में माना जा सकता है कि पॉक्सो जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है."

