मध्य प्रदेश के 3 लाख पेंशनर्स का घर-घर पहुंचकर वेरिफिकेशन, दीपावली के बाद मिलेगी होल्ड पेंशन
ई केवाईसी नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश के 56 लाख पेंशनर्स में से 3 लाख की पेंशन अटकी. कर्मचारी घर-घर पहुंचकर करेंगे वेरिफिकेशन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 8:32 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा बुजुर्ग, दिव्यांगों को पेंशन के लिए अभी और इंतजार करना होगा. ऐसे सभी पेंशनर्स का वेरिफिकेशन करने के लिए सरकारी कर्मचारी अब घर-घर जाएंगे. दरअसल तमाम कोशिश के बाद भी प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांगों का ई केवाईसी नहीं किया जा सका है. इस वजह से इन बुजुर्ग और दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है.
केवाईसी न होने की वजह से इनकी पेंशन को होल्ड पर रखा गया है. अब ऐसे सभी बुजुर्ग और दिव्यांगों का वेरिफिकेशन करने के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग ने घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं.
31 अगस्त की समय सीमा भी निकली
मध्य प्रदेश में 56 लाख पेंशनर्स हैं, जिन्हें हर माह पेंशन जारी की जाती है. ऐसे पेंशनर्स का हर साल ई केवाईसी कराया जाता है, ताकि मृत हो चुके बुजुर्ग और दिव्यांगों का नाम सूची से हटाया जा सके. राज्य शासन ने 31 अगस्त तक ई केवाईसी कराने की तारीख तय की थी लेकिन यह तारीख निकलने के बाद भी करीबन 3 लाख पेंशनर्स का वेरिफिकेशन नहीं किया जा सका. इनमें बुजुर्ग के अलावा दिव्यांग, निराश्रित और अन्य श्रेणियों के पेंशनभोगी शामिल हैं.
वेरिफिकेशन के लिए घर-घर पहुंचेगे कर्मचारी
बचे हुए 3 लाख पेंशनर्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए अब कर्मचारियों को घर-घर भेजने का निर्णय लिया गया है. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश जारी किए हैं.
सभी जिलों को भेजी गई लिस्ट
सामाजिक न्याय विभाग ने होल्ड पर रखे गए सभी जिलों के पेंशनर्स की जिलावार सूची तैयार की है और इसे सभी जिलों के कलेक्टर को भेजी गई है. सभी जिला कलेक्टरों को 30 नवंबर तक वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलों में विभाग के अधिकारी और गांवों में ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी पेंशनर्स की पुष्टि करेंगे और पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा. साथ ही पेंशन शुरू करने की अनुशंसा की जाएगी. इसके बाद ही इन सभी की पेंशन जारी की जाएगी. होल्ड की गई पुरानी पेंशन की राशि भी जारी की जाएगी.