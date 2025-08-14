भोपाल: राजधानी के भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) के कार्डियोलॉजी विभाग ने हाल ही में एक दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है. दरअसल, भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित एक व्यक्ति की बेटी हृदय रोग से पीड़ित थी. 3 वर्ष की आयु में उसके दिल में छेद का ऑपरेशन किया गया था. ऑपरेशन के बाद उसे हार्ट ब्लॉक हो गया, यानी हृदय की धड़कन असामान्य रूप से धीमी हो गई. इसके कारण उसे चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना जैसी परेशानियां होने लगीं.

डुअल चेंबर पेसमेकर लगाकर बचाई जान

हार्ट ब्लॉक की स्थिति में, बचपन में ही उसे एपिकार्डियल पेसिंग डिवाइस लगाई गई. इस प्रक्रिया में पेसमेकर के तार हृदय की बाहरी सतह पर लगाए जाते हैं, जो आमतौर पर छोटे बच्चों में अपनाई जाती है, क्योंकि उनके हृदय का आकार छोटा होता है. इस डिवाइस की आयु लगभग 10 वर्ष होती है. डिवाइस की अवधि पूरी होने के बाद हाल ही में मरीज को फिर से वही लक्षण होने लगे. बीएमएचआरसी की ओपीडी में 13 साल की इस बच्ची को दिखाया गया तो जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि अब उसे एक स्थायी और अधिक उन्नत पेसमेकर की आवश्यकता है. आपातकालीन स्थिति में टीम ने सफलतापूर्वक डुअल चेंबर पेसमेकर प्रत्यारोपित किया.

डुअल चेंबर पेसमेकर लगा बचाई 13 साल की मासूम की जान (ETV Bharat)

इसलिए लगाया गया डुअल चेंबर पेसमेकर

पेसमेकर एक छोटा उपकरण होता है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है. यह दिल को सही गति से धड़कने में मदद करता है. सिंगल चेंबर पेसमेकर हार्ट के सिर्फ एक चेंबर को इलैक्ट्रिक सिग्नल देता है, जबकि डुअल चेंबर पेसमेकर दिल के दो भागों के ऊपरी (एट्रियम) और निचले (वेन्ट्रिकल) चेंबरों को दोनों को सिग्नल भेजता है, जिससे दिल की धड़कन और भी प्राकृतिक तरीके से चलती है. बच्ची के मामले में डुअल चेंबर पेसमेकर इसलिए लगाया गया क्योंकि उसकी स्थिति अधिक जटिल थी और बेहतर तालमेल के लिए दोनों चेंबर तक एक साथ सिग्नल देना जरूरी था.

बीएमएचआरसी में जन्मजात ह्रदय रोग का किया सफल इलाज (ETV Bharat)

बच्चों या किशोरों में पेसमेकर लगाना बहुत मुश्किल

आमतौर पर पेसमेकर अधेड़ उम्र या बुज़ुर्गों को लगाए जाते हैं, लेकिन बच्चों में पेसमेकर लगाने के बहुत कम मामले सामने आते हैं. बच्चों या किशोरों में ऐसा करना मुश्किल भी होता है क्योंकि बच्चों का दिल छोटा होता है, जिसमें उपकरण फिट करना कठिन होता है. साथ ही समय के साथ बच्चे का शरीर विकसित होता है. ऐसे में उपकरण का लंबी अवधि तक काम करना तकनीकी चुनौती बन जाता है. यही नहीं, पेसमेकर के तारों की लंबाई, फिटिंग और शरीर के भीतर उनकी स्थिति को भविष्य के हिसाब से बहुत सावधानी से तय करना होता है. बीएमएचआरसी की कार्डियोलॉजी टीम ने सभी सावधानी बरतते हुए मरीज को सुरक्षित रखा.

अब बालिका को उपचार के बाद दे दी गई छुट्टी

इस अवसर पर बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि "हमारे कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने जिस कुशलता और विशेषज्ञता के साथ इस नाज़ुक स्थिति में उपचार किया, वह वास्तव में प्रशंसनीय है. 13 वर्ष की इस बच्ची को डुअल चेंबर पेसमेकर लगाना तकनीकी चुनौती थी. इस तरह की सफलताएं न केवल मरीज और उनके परिवार को नई उम्मीद देती हैं, बल्कि हमारे संस्थान की क्षमता और समर्पण का भी प्रमाण हैं. अब बालिका की हालत बेहतर है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. यह प्रक्रिया सहायक प्रोफेसर डॉ. अमन चतुर्वेदी और उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक की गई."