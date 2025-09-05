ETV Bharat / state

गुरुग्राम में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया भूमिपूजन, जाम-प्रदूषण से मिलेगी निजात

सीएम और पूर्व सीएम ने किया मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: शिक्षक दिवस पर गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन हम सबके लिए गर्व और गौरव का है. तेजी से बढ़ते गुरुग्राम को आधुनिक और सशक्त परिवहन की आवश्यकता थी. यह प्रोजेक्ट केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा संकल्प है. सीएम ने पूर्व सीएम का जताया आभार सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेट्रो से गुरुग्रामवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी. परियोजना में रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर-21, सेक्टर-56 से पंचगांव सहित दिल्ली-करनाल, दिल्ली-नीमराणा और गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा कॉरिडोर शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में 1909 करोड़ रुपये खर्च किए गए और विकास के लिए निरंतर प्रावधान किए गए. उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में संतुलित विकास ही सरकार का लक्ष्य है. शिक्षक दिवस पर गुरुग्राम को मिला मेट्रो का तोहफा (ETV Bharat)

परियोजना में आएगी 5600 करोड़ की लागत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरु द्रोणाचार्य की धरती से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि 2002 में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में पहली मेट्रो की शुरुआत की थी और 2014 के बाद देश में तेजी से इसका विस्तार हुआ. आज 24 शहरों में 1066 किमी तक मेट्रो फैली है. गुरुग्राम मेट्रो की लंबाई 28.5 किमी होगी जिस पर 5600 करोड़ रुपये की लागत आएगी. परियोजना में आएगी 5600 करोड़ की लागत (ETV Bharat) हरियाणा को मिलेगी 450 नई बसें मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद का विकास तेजी से होगा. इसके अलावा केंद्र सरकार ने देशभर में 10 हजार बसें रियायती दरों पर देने का निर्णय लिया है, जिनमें 450 हरियाणा को और 100 गुरुग्राम को मिलेंगी. उन्होंने बताया कि गुरुग्राम पहला शहर है जहां मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई. सीएम और पूर्व सीएम ने किया मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन (ETV Bharat) इसे भी पढ़ें : शिक्षक दिवस 2025: हरियाणा के शिक्षकों की प्रेरणादायक कहानियां, जो हकीकत में बदल रहे बच्चों के सपने

