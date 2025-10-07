ETV Bharat / state

अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुआ भूमि पूजन, 56 घाटों पर जगमग होंगे 28 लाख दीए

रामनगरी अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है. मंगलवार को वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया.

वाल्मीकि जयंती पर 9वें दीपोत्सव का हुआ भूमि पूजन.
वाल्मीकि जयंती पर 9वें दीपोत्सव का हुआ भूमि पूजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 9वें दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पर मंगलवार को भूमि पूजन किया गया. अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह समेत नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा और विश्वविद्यालय की टीम शामिल ने वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया. पूजन अर्चन में साधु संतों की मौजूदगी के बीच माता सरयू से दीपोत्सव कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सफल बनाने की प्रार्थना की गई.

राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी तेज हो गई है. इस बार 56 घाटों पर 28 लाख दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाये की प्लानिंग है. कुछ नए घाटों को भी जोड़ा गया है. मुख्य रूप से सरयू तट स्थित लक्ष्मण घाट पर भी लाखों की संख्या में दीपों को बिछाया जायेगा. घाटों पर मार्किंग का काम किया जा रहा है. 17 अक्टूबर से घाटों पर दीये लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा.

दीपोत्सव 2025 के नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा और कुलपति ने मां सरयू घाट पर पूजा अर्चना की. नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा ने कहा कि दीपोत्सव की तैयारी आज से शुरू कर दी गई है. दीपोत्सव स्थल पर आज भूमि पूजन हुआ है. साथ ही सरयू का पूजन हुआ है. इस पूजन में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दीपोत्सव का सभी कार्य निर्विघ्न पूरा हो.

दीयों की आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है, ढाई लाख दीपक आ चुके हैं. आने वाले सात दिनों में पूरे 33 लाख दीपक प्राप्त हो जाएंगे. इसके बाद घाटों पर बिछाने का काम किया जाएगा. एक घाट जो लक्ष्मण किला घाट है, ऐतिहासिक घाट है. सरयू के किनारे उसकी छठा भी बड़ी अलौकिक है, उसको सम्मिलित किया गया है. यहां लगभग एक लाख 25 हजार दीपक लगाए जाएंगे.

घाटों पर इस समय मार्किंग का कार्य रहा है. घाटों की अभी सफाई भी चल रही है. कुछ घाटों पर सफाई का काम जल्द ही समाप्त हो जाएगा. मार्किंग का काम आने वाले तीन दिनों में हम पूरा कर लेंगे.

यह भी पढ़ें : संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने को फलाहारी बाबा ने लिखा पत्र, जानिए कौन हैं फलाहारी बाबा

For All Latest Updates

TAGGED:

AYODHYA DEEPOTSAV 2025AYODHYA NEWSBHOOMI PUJAN FOR THE 9TH DEEPOTSAVअयोध्या दीपोत्सव भूमिपूजनAYODHYA DEEPOTSAV 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.