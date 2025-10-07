ETV Bharat / state

अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुआ भूमि पूजन, 56 घाटों पर जगमग होंगे 28 लाख दीए

अयोध्या : महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 9वें दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पर मंगलवार को भूमि पूजन किया गया. अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजेंद्र सिंह समेत नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा और विश्वविद्यालय की टीम शामिल ने वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया. पूजन अर्चन में साधु संतों की मौजूदगी के बीच माता सरयू से दीपोत्सव कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सफल बनाने की प्रार्थना की गई.

राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी तेज हो गई है. इस बार 56 घाटों पर 28 लाख दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाये की प्लानिंग है. कुछ नए घाटों को भी जोड़ा गया है. मुख्य रूप से सरयू तट स्थित लक्ष्मण घाट पर भी लाखों की संख्या में दीपों को बिछाया जायेगा. घाटों पर मार्किंग का काम किया जा रहा है. 17 अक्टूबर से घाटों पर दीये लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा.

दीपोत्सव 2025 के नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा और कुलपति ने मां सरयू घाट पर पूजा अर्चना की. नोडल अधिकारी संत शरण मिश्रा ने कहा कि दीपोत्सव की तैयारी आज से शुरू कर दी गई है. दीपोत्सव स्थल पर आज भूमि पूजन हुआ है. साथ ही सरयू का पूजन हुआ है. इस पूजन में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दीपोत्सव का सभी कार्य निर्विघ्न पूरा हो.