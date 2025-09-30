वाराणसी में डांडिया नाइट प्रोग्राम कैंसिल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह का शो देखने पहुंचे दर्शकों ने किया हंगामा, जानिए क्या है पूरा मामला
प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं ली गई थी. दर्शकों की तहरीर पर कैंट पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
वाराणसी : नवरात्र पर हर जगह डांडिया और गरबा का आयोजन किया जा रहा है. वाराणसी में बैंक थाना क्षेत्र के एक बड़े होटल में आयोजित डांडिया नाइट को पुलिस ने कैंसिल करा दिया. इस डांडिया नाइट प्रोग्राम में भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के नाम पर टिकट बेचा गया था. प्रोग्राम कैंसिल होने से लोगों ने हंगामा किया और आयोजकों से पैसा वापस करने की बात कही.
दर्शकों की तहरीर पर कैंट पुलिस ने महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी, अनिल साहू और होटल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया, कैंटोमेंट एरिया में स्थित होटल दी पैलेस में डांडिया नाइट का आयोजन मंगलवार शाम 6 बजे होना था. लगभग 4000 लोगों के गेट टूगेदर की व्यवस्था की गई थी. लेकिन इस प्रोग्राम के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से होटल के जीएम राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस दिया गया है.
होटल के जीएम को जारी नोटिस में लिखा गया है कि बिना अनुमति के डांडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है. तीन से चार हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है. इतनी भीड़ होने पर स्थिति बिगड़ सकती है. अगर कार्यक्रम हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम को पुलिस ने निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया.
एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने बताया, होटल में डांडिया नाइट के कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. इतने बड़े आयोजन और बड़े कलाकार के आने की वजह से भीड़ बेकाबू हो सकती थी, जिसे देखते हुए नोटिस जारी कर कार्यक्रम रोका गया है.
होटल के जीएम राकेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि डांडिया नाइट के लिए परमिशन नहीं मिली. भीड़ ज्यादा होने और मौसम के खराब होने की वजह से आयोजन कैंसिल करना पड़ा. आयोजन आगे कब किया जाएगा इसकी सूचना लोगों को दी जाएगी. अभी रिफंड की बात हम नहीं कह सकते.
