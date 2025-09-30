ETV Bharat / state

वाराणसी में डांडिया नाइट प्रोग्राम कैंसिल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह का शो देखने पहुंचे दर्शकों ने किया हंगामा, जानिए क्या है पूरा मामला

हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : नवरात्र पर हर जगह डांडिया और गरबा का आयोजन किया जा रहा है. वाराणसी में बैंक थाना क्षेत्र के एक बड़े होटल में आयोजित डांडिया नाइट को पुलिस ने कैंसिल करा दिया. इस डांडिया नाइट प्रोग्राम में भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के नाम पर टिकट बेचा गया था. प्रोग्राम कैंसिल होने से लोगों ने हंगामा किया और आयोजकों से पैसा वापस करने की बात कही. दर्शकों की तहरीर पर कैंट पुलिस ने महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी, अनिल साहू और होटल संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया, कैंटोमेंट एरिया में स्थित होटल दी पैलेस में डांडिया नाइट का आयोजन मंगलवार शाम 6 बजे होना था. लगभग 4000 लोगों के गेट टूगेदर की व्यवस्था की गई थी. लेकिन इस प्रोग्राम के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से होटल के जीएम राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस दिया गया है. पवन सिंह के नाम पर बेचे गए थे टिकट. (Photo Credit; ETV Bharat)

