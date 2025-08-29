रोहतास: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीति में कदम रखने वाले पवन सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबा पत्र लिखते हुए अपने पति पर अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाया है. पत्र में ज्योति ने दर्द भरे शब्दों में अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा है कि सात वर्षों से वह संघर्ष कर रही हैं, लेकिन पति पवन सिंह ने कभी उनकी सुध लेने की जरूरत नहीं समझी

ज्योति सिंह का छलका दर्द: दरअसल सीने अभिनेता व भोजपुरी गायक पवन सिंह सिंह की पत्नी ज्योति ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा.

"मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई. छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे, मैंने उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा. लेकिन आप ने मिलने से मना कर दिया. बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को."- ज्योति सिंह द्वारा किए गए पोस्ट के कुछ अंश

'कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है': ज्योति सिंह ने आगे लिखा है कि पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आप ने नहीं दिया. दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है. मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है. जब मैं आपके लायक नही हूं या नहीं थी तो आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वहीं छोड़ देते.

'आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा': उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे झूठा आश्वासन देकर आपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किये हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है. उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेगी और मेरे मा बाप पे उठेगी.

इंसानियत के नाते साथ देने की अपील: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लिखा है कि मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभा दिया है. अब आपकी बारी है, अपना धर्म निभाने का. मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी.

'मुझे बहुत बुरा लगता है': अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियों के बाद भी माफ करने का काम किया है. मैं तो आपका परिवार हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, जब आप वैसे लोगो को गले लगाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसको. जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है.

'मुझे अपने ही जीवन से नफरत होती है': ज्योति ने पत्र के अंत में लिखा है कि सात सालों के संघर्ष के बाद अब उन्हें अपने ही जीवन से नफरत हो गई है. उन्होंने पवन सिंह से अंतिम बार अपील की है कि वह उनसे एक बार बात करें, उनके कॉल और मैसेज का जवाब दें और एक पत्नी के दर्द को समझें.

चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं ज्योति सिंह!: बता दें कि ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वह लगातार काराकाट डेहरी व नवीनगर इलाके में सक्रिय हो कर लोगों से मिलती जुलती रहती हैं. वहीं उन्हें खासकर महिलाओं का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता है. इतना ही नहीं महिलाएं उन्हें सिंदूर तक लगाती हैं, प्यार से गले भी लगा लेती हैं. आशीर्वाद के रूप में खोईछा तक देती हैं और सेल्फी के लिए लड़कियों की भारी भीड़ उमड़ती है.

7 साल पहले हुई थी पवन-ज्योति की शादी: भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी साल 2018 में हुई थी. हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. यहां तक की बात तलाक तक पहुंच गई. अदालती कार्रवाई के बीच साल 2024 में दोनों के बीच सुलह हुई थी. लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में ज्योति ने पवन सिंह के लिए खूब चुनाव प्रचार भी किया था. बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी 2014 में प्रिया कुमारी सिंह से हुई थी, लेकिन एक साल के अंदर ही उन्होंने मुंबई स्थित आवास पर खुदकुशी कर ली थी.

समाज में गूंजा पत्र, पवन सिंह पर उठे सवाल: ज्योति सिंह का यह खुला पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग ज्योति के दर्द के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और पवन सिंह को एक "निष्ठुर पति" कहकर आलोचना कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि एक पत्नी जो सात वर्षों से संघर्ष कर रही है, उसकी अनदेखी कर पवन सिंह ने अमानवीय व्यवहार किया है. लोग यहां तक कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय महिला समाज में अपनी छवि बचाने के लिए अपने छोटे स्वार्थ को लेकर ज्योति सिंह से सुलह का दिखावा किया था और चुनाव खत्म होते हीं पवन सिंह अपने रंग में आ गए.

अब पवन सिंह के प्रतिक्रिया का इंतजार: ज्योति सिंह का यह पत्र न केवल उनके व्यक्तिगत दर्द की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे ग्लैमर और राजनीति की चकाचौंध में निजी रिश्ते दम तोड़ते जा रहे हैं. पहली पत्नी की आत्महत्या और अब दूसरी पत्नी की व्यथा ने पवन सिंह की छवि पर गहरा सवाल खड़ा किया है. विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पवन सिंह अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं सभी को इंतजार है, पवन सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि पवन सिंह इतने निष्ठुर नहीं हो सकते.

