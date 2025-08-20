पटना : भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

मुलाकात के बाद क्या कहा? : मुलाकात के बाद पाखी हेगड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, ''आज भगवान बुद्ध की धरती पटना, जो मेरी कर्मभूमि भी है, वहां भाजपा के चाणक्य, बिहार के उपमुख्यमंत्री, कुशल राजनीतिज्ञ और अभिभावक सम्राट चौधरी से मिलकर आशीर्वाद लिया. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार और यहां की माताओं, बहनों व युवाओं का भविष्य सुरक्षित हाथों में नजर आता है. 'सबका साथ, सबका विकास' जैसी उनकी नीतियों से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं.''

पहले भी दिखा BJP नेताओं से जुड़ाव : पाखी हेगड़े को कई मौकों पर भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का समर्थन करते हुए देखा गया है. ऐसे में उनकी सम्राट चौधरी से मंगलवार को हुई ताजा मुलाकात ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वह चुनावी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं.

आगे का राजनीतिक सफर : फिलहाल पाखी हेगड़े ने भाजपा में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान और गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर पाखी भाजपा से जुड़ती हैं तो यह न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा जगत बल्कि बिहार की राजनीति में भी बड़ा संदेश होगा.

''भाजपा लगातार राजनीति, फिल्म और प्रशासनिक क्षेत्रों से नए चेहरे जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा रही है. ऐसे में अगर पाखी हेगड़े आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल होती हैं तो भाजपा को महिला और युवा मतदाताओं के बीच एक मजबूत चेहरा मिल सकता है.''- सुनील कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

भाजपा में नए चेहरों की बढ़ती एंट्री : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा में शामिल होने वालों की कतार भी बढ़ती जा रही है. मंगलवार को ही पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा समेत कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा. इसे भाजपा के जनाधार के विस्तार और विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है.

पाखी हेगड़े का फिल्मी सफर : पाखी हेगड़े ने अपने करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिक 'मैं बनूंगी मिस इंडिया' से की थी. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई. निरहुहा रिक्शावाला, सात सहेलियां, निहुरहा चलल ससुराल, निरहुहा हिंदुस्तानी, सात ना गत और काला सच जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. पाखी हेगड़े भोजपुरी इंडस्ट्री की गिनी-चुनी कलाकारों में से एक हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराती रही हैं.

