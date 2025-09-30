ETV Bharat / state

"आपकी पत्नी दर-दर भटक रही" पवन सिंह की पत्नी का फिर छलका दर्द, आंखों में आंसू लिए लगाई गुहार

पवन सिंह की पत्नी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ज्योति सिंह पति से गुहार लगा रही हैं.

JYOTI SINGH
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 12:07 PM IST

रोहतास: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से भावुक गुहार लगाती नजर आ रही हैं. वह कहती हैं कि पवन सिंह की पत्नी होने के बावजूद उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है.

ज्योति सिंह ने लगाई गुहार: ज्योति ने कहा कि वह चाहती हैं कि पवन सिंह कम से कम इंसानियत के नाते उनसे बैठकर उनकी समस्याओं पर बात करें. यह वीडियो काराकाट क्षेत्र में खास तौर पर चर्चा में है, हालांकि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि अभी नहीं हुई है. वीडियो में ज्योति सिंह ने कहा कि जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता, वह कानूनी तौर पर पवन सिंह की पत्नी हैं.

ज्योति सिंह ने लगाई गुहार (ETV Bharat)

पत्नी की बेइज्जती, पवन सिंह की भी बदनामी: ज्योति कहती हैं कि अगर वह सड़कों पर भटक रही हैं, तो इससे न केवल उनकी, बल्कि पवन सिंह की भी बेइज्जती हो रही है. ज्योति ने स्पष्ट किया कि वह पवन सिंह की दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी पत्नी हैं. उन्होंने कहा, “लोग यह नहीं कह रहे कि ज्योति सिंह भटक रही है, बल्कि यह कह रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर-दर भटक रही है.”

“पवन सिंह के वाइफ होने के बावजूद मुझे दर-दर भटकना पड़ रहा है. मैं चाहती हूं कि एक बार पत्नी न सही, इंसान होने के नाते बैठकर मेरी समस्याओं पर बात करें. जब तक तलाक नहीं हो जाता, तब तक तो मैं उनकी पत्नी हूं. अगर मैं रोड पर दर-दर भटक रही हूं, तो सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं हो रही, पवन सिंह की भी बेइज्जती हो रही है. मैं पवन सिंह की वो दुश्मन नहीं हूं, मैं उनकी पत्नी हूं.”-ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी

पवन सिंह का काराकाट से नाता: पवन सिंह ने हाल ही में काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान ज्योति सिंह ने उनके लिए जमकर प्रचार किया था. वह क्षेत्र में घूम-घूमकर लोगों से मिलीं और पवन सिंह के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की. हालांकि, चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने क्षेत्र से दूरी बना ली, लेकिन ज्योति सिंह लगातार काराकाट में सक्रिय हैं. वह लोगों से मिल रही हैं और उनकी समस्याओं को सुन रही हैं.

ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा: ज्योति सिंह ने संकेत दिए हैं कि वह काराकाट क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या किस राजनीतिक दल का दामन थामेंगी. क्षेत्र में उनकी सक्रियता और लोगों से उनकी मुलाकातें इस बात का संकेत दे रही हैं कि वह राजनीति में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं.

नवरात्रि के बीच उठे सवाल: वर्तमान में नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसमें नारी सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से हो रही है. ऐसे में ज्योति सिंह का यह वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है. पवन सिंह के भक्ति भजन, विशेषकर देवी की आराधना वाले गीत, इस नवरात्रि में विभिन्न पूजा पंडालों में गूंज रहे हैं. उनकी लोकप्रियता क्षेत्र में बरकरार है, लेकिन उनकी पत्नी का यह वीडियो उनके निजी जीवन पर सवाल उठा रहा है.

क्या पवन सिंह तक पहुंचेगी ज्योति की गुहार?: ज्योति सिंह का यह वीडियो न केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या उनकी यह गुहार पवन सिंह तक पहुंचेगी. पवन सिंह की लोकप्रियता और उनके प्रशंसकों के बीच उनकी छवि को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वीडियो का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है. क्षेत्र में लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और यह वीडियो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी असर डाल सकता है.

सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र: हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तेजी से फैल रहा है. काराकाट क्षेत्र में लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. ज्योति सिंह की इस अपील ने न केवल उनके निजी जीवन को सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि यह भी सवाल उठा रहा है कि क्या पवन सिंह इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देंगे. यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है.

