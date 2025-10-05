ETV Bharat / state

'हिम्मत हार गयी, अब क्या करूं'..ज्योति सिंह के पहुंचते ही पवन सिंह ने बुला ली पुलिस

ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मिलने जैसे ही लखनऊ पहुंची, पवन सिंह ने पुलिस बुला ली.

Pawan Singh Wife Jyoti Singh
ज्योति सिंह (Social Media)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 6:15 PM IST

1 Min Read
पटना: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह से मिलने के लिए उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ पहुंची. इसकी सूचना ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी. ज्योति सिंह के लखनऊ पहुंचने से पहले ही पवन सिंह ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी. ऐसे में लखनऊ पुलिस ज्योति सिंह को थाने ले जाने के लिए पहुंच गयी.

ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 'अब हिम्मत हार गयी. अब क्या करूं' पवन सिंह ने उनके खिलाफ पुलिस बुला ली है. पुलिस उन्हें थाना ले जाने के लिए आयी है.

अपडेट जारी...

