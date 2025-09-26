बिहार के इस कोर्ट में हाजिर हुए भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, जानें कारण
भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह रोहतास के बिक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए.इस दौरान लोगों की भीड़ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ी.
Published : September 26, 2025 at 6:43 PM IST
रोहतास: पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह शुक्रवार को रोहतास के बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए. आचार संहिता के उल्लंघन मामले में उन्होंने कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाई है.
पवन सिंह की कोर्ट में पेशी: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पवन सिंह के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कुल पांच मामले दर्ज कराए गए थे. प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को पेशी थी. उसी को लेकर न्यायालय में पेश होने पहुंचे थे.
सेल्फी के लिए लगी होड़: कोर्ट में पेशी के लिए अभिनेता पवन सिंह जब शुक्रवार को दूसरी बार बिक्रमगंज के कोर्ट पहुंचे तो उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान उनको देखने और सेल्फी लेने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई.
पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से पवन सिंह ने किस्मत आजमाया था. उनके अधिवक्ता ने बताया कि उनपर आचार संहिता के कुल पांच केस दर्ज हैं, जिसमें से एक मामले में शुक्रवार को उन्हें जमानत भी मिली है.
"चुनाव आचार संहिता का मामला था. कुल पांच मुकदमा पवन सिंह पर हुआ था. एक मामले में रिहाई हो गई. दो केस में चार्ज हुआ और एक केस में पेशी थी. सीजेएम के यहां एक जमानत हुआ. अगली पेशी के लिए कोर्ट द्वारा बताया जाएगा. फिलहाल अगली तारीख नहीं दी गई है."- पीके सिंह, पवन सिंह के अधिवक्ता
पहले भी हो चुकी है पेशी: पिछले लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पवन सिंह पर विभिन्न थाना क्षेत्र में कई केस दर्ज हुए थे. चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले में नियमों को ताक पर रखकर अधिक गाड़ियां रखने का आरोप था. इस मामले में उनपर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था. चूंकि इसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है.