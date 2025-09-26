ETV Bharat / state

बिहार के इस कोर्ट में हाजिर हुए भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, जानें कारण

भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह रोहतास के बिक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए.इस दौरान लोगों की भीड़ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ी.

Bhojpuri actor Pawan Singh
पवन सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह शुक्रवार को रोहतास के बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए. आचार संहिता के उल्लंघन मामले में उन्होंने कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाई है.

पवन सिंह की कोर्ट में पेशी: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पवन सिंह के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कुल पांच मामले दर्ज कराए गए थे. प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को पेशी थी. उसी को लेकर न्यायालय में पेश होने पहुंचे थे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

सेल्फी के लिए लगी होड़: कोर्ट में पेशी के लिए अभिनेता पवन सिंह जब शुक्रवार को दूसरी बार बिक्रमगंज के कोर्ट पहुंचे तो उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान उनको देखने और सेल्फी लेने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई.

Bhojpuri actor Pawan Singh
सेल्फी के लिए होड़ (ETV Bharat)

पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से पवन सिंह ने किस्मत आजमाया था. उनके अधिवक्ता ने बताया कि उनपर आचार संहिता के कुल पांच केस दर्ज हैं, जिसमें से एक मामले में शुक्रवार को उन्हें जमानत भी मिली है.

Bhojpuri actor Pawan Singh
पवन सिंह की कोर्ट में पेशी (ETV Bharat)

"चुनाव आचार संहिता का मामला था. कुल पांच मुकदमा पवन सिंह पर हुआ था. एक मामले में रिहाई हो गई. दो केस में चार्ज हुआ और एक केस में पेशी थी. सीजेएम के यहां एक जमानत हुआ. अगली पेशी के लिए कोर्ट द्वारा बताया जाएगा. फिलहाल अगली तारीख नहीं दी गई है."- पीके सिंह, पवन सिंह के अधिवक्ता

पहले भी हो चुकी है पेशी: पिछले लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पवन सिंह पर विभिन्न थाना क्षेत्र में कई केस दर्ज हुए थे. चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले में नियमों को ताक पर रखकर अधिक गाड़ियां रखने का आरोप था. इस मामले में उनपर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था. चूंकि इसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOJPURI ACTORBIKRAMGANJ COURTROHTAS NEWSपवन सिंह की कोर्ट में पेशीPAWAN SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.