भोजपुर: जिले में पुलिस विभाग के सभी पुराने मोबाइल नंबर (बीएसएनएल और जियो) 30 अगस्त के बाद स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे. जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को अब नया एयरटेल कंपनी का नंबर उपलब्ध करा दिया गया है. भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नए नंबर जारी कर दिए गए हैं.

30 अगस्त से बंद हो जाएंगे नंबर: 30 अगस्त 2025 के बाद पुराने बीएसएनएल और जियो नंबर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पुराने नंबरों पर संपर्क करेगा तो वह पुलिस अधिकारियों से जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए लोगों से आग्रह किया गया है कि वे प्रकाशित किए गए नये एयरटेल नंबरों को अपने पास सुरक्षित रखें और किसी भी समस्या या घटना की सूचना इन्हीं नंबरों पर दें.

पुलिसकर्मियों को होती थी परेशानी: खासकर जिले के दूरदराज के थानों में नेटवर्क न मिलने से पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. कई बार आपात स्थिति में थानेदार और संबंधित अधिकारियों से समय पर संपर्क नहीं हो पाता था, जिसका सीधा असर कानून-व्यवस्था पर पड़ता था.

नये एयरटेल नंबर पर संपर्क करें जनता: एयरटेल का नेटवर्क जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया, इसलिए विभाग ने एयरटेल को चुना है. पुलिस विभाग की ओर से अपील की गई है कि भोजपुर जिले की जनता अब किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत या आपात स्थिति में सीधे संबंधित थाना प्रभारी या पुलिस पदाधिकारी से नये एयरटेल नंबर पर ही संपर्क करें. इससे न केवल आम जनता को सुविधा होगी, बल्कि पुलिस प्रशासन भी समय पर जानकारी प्राप्त कर तेजी से कार्रवाई कर सकेगा.

''अब तक विभागीय स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों के लिए दो अलग-अलग नंबर उपलब्ध कराए गए थे. जिसमें एक बीएसएनएल का और दूसरा जियो का था, लेकिन लंबे समय से दोनों नेटवर्क में गंभीर समस्या बनी हुई थी. जिससे उन्हें बंद करके नये मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं''. - राज, पुलिस अधीक्षक

नये नंबर इस प्रकार हैं: एसपी भोजपुर-9031820621, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर -9031828822, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 कोईलवर, - 9031826623, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो -9031826624, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर 9031826625, उपाधीक्षक मुफस्सिल कार्यालय पुलिस आरा- 9031826626, यातायात उपाधीक्षक कार्यालय आरा -9031826627, साइबर उपाध्यक्ष कार्यालय आरा -9031826628, परिचारी प्रवर पुलिस केंद्र आरा- 9031826629 पुलिस निरीक्षक अंचल कार्यालय नगर -9031828632, पुलिस निरीक्षक अंचल आरा सदर -9031826633, पुलिस निरीक्षक कोईलवर अंचल -9031826638 पुलिस निरीक्षक अंचल बिहिया 9031826630, पुलिस निरीक्षक अंचल जगदीशपुर - -9031826640, पुलिस निरीक्षक पीरो अंचल 9031826642, टाउन थाना - 9031826644 है.

नवादा थाना 9031826645, मुफस्सिल थाना -9031826646, उदवंतनगर थाना- 9031826647, कोईलवर खाना -9031826648, चांदी थाना -9031826640, बडहरा थाना- 9031828851, कृष्णागढ़ थाना -9031826652, महिला थाना -9031826653, गड़हनी थाना - 9031826654, संदेश थाना-9031826665, चौरी थाना 9031826656, नारायणपुर थाना -9031826658, अजीमाबाद थाना 9031826650, सहार थाना- 9031826661, पीरो थाना 9031826662, तरारी थाना -9031826663 है.

सिकरहटा थाना -9031826664, ईमादपुर थाना -9031826665, अगियांव बाजार थाना- 9031820668, डीआईयू मोजपुर, -9031826669, विधि व्यवस्था, शाखा -9031826670, चरपोखरी थाना- 9031826671, जगदीशपुर थाना 9031826673, तीयर थाना -9031826674, बिहिया थाना -9031826676, एसपी आवास टेलीफोन ड्यूटी -9031826675, शाहपुर थाना -9031826677, बबुरा थाना-9031826678, , धोबहां थाना -9031826682, ओपी -9031826683, सिन्हा थाना -9031826685, ख्वासपुर थाना -9031826688, धनगाई थाना- 9031826687, आयर थाना -9031826688, बहोरनपुर थाना -9031826686, करनानेपुर थाना -9031826691, एससीएसटी -9031826690, गीधा थाना -9031826693, उपस्कर शाखा -9031826694, परिवहन शाखा 90318266961 है.

ये भी पढ़ें-