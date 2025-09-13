ETV Bharat / state

बिहार STF की छापेमारी में AK-47 समेत हथियारों का जखीरा जब्त, चुनावों में इस्तेमाल को लेकर पुलिस अलर्ट

STF और पुलिस की छापेमारी बरामद हुए हथियार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 13, 2025 at 4:25 PM IST 3 Min Read