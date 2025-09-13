बिहार STF की छापेमारी में AK-47 समेत हथियारों का जखीरा जब्त, चुनावों में इस्तेमाल को लेकर पुलिस अलर्ट

ETV Bharat / state

भोजपुर पुलिस और एसटीएफ ने शाहपुर में छापेमारी कर दो अपराधियों को दबोचा है. आरोपियों से AK-47 राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर और दर्जनों कारतूस जब्त किया

STF और पुलिस की छापेमारी बरामद हुए हथियार
STF और पुलिस की छापेमारी बरामद हुए हथियार (ETV Bharat)
September 13, 2025

भोजपुरा : बिहार में लगातार AK-47 जैसे हथियार अपराधियों से बरामद हो रहे हैं. इस बार भोजपुर पुलिस ने शनिवार को भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है. जिसके चलते अपराधियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है. एसटीएफ पटना और शाहपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में दो अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है.

आरा छापेमारी बरामद हुए हथियार : शाहपुर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंचम राय उर्फ सत्यजीत राय (उम्र 35 वर्ष) और अंकित कुमार (उम्र 19 वर्ष) को दबोच लिया. दोनों के घरों से अवैध हथियारों का जखीरा मिला है. दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे लेकिन उससे पहले उन लोगों तक एसटीएफ ने धावा बोल दिया.

''गुप्त सूचना के आधार पर भोजपुर पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई शाहपुर थानांतर्गत 1 AK-47, 2 देशी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 देशी कट्टा, 1 देशी थानेंट, 1 देशी एक नाली बंदूक, 5 मैगजीन, 76 जिंदा कारतूस एवं 03 मोबाइल के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया.''- भोजपुर पुलिस

एके-47 समेत हथियारों का जखीरा : पुलिस ने मौके से एके-47 राइफल (लोडेड), दो देसी पिस्टल, एक रिवाल्वर, एक देसी कट्टा, एक नाली बंदूक, एक थानेट, पांच मैगजीन, 76 जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल बरामद किए हैं. हथियार इतने थे कि पुलिस को कई घंटे तक थामकर ये अपराधी रख सकते थे. छापे में AK-47 के 22 जिंदा कारतूस, पिस्टल के 13 कारतूस और चार मैगजीन भी मिले हैं.

अपराधियों से पूछताछ जारी : भोजपुर एसपी राज ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए और किस मकसद से इस्तेमाल होना था. उन्होंने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

"चुनाव से पहले एके-47 जैसे हथियारों का मिलना चिंता का विषय जरूर है. हमारी पुलिस पकड़े गए आरोपियों की आपराधिक हिस्ट्री भी देख रही है. आसपास के जिलों से भी मदद ली जा रही है. इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार कहां से आए. हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो दूसरी एजेंसियों की मदद लेंगे. AK-47 के सीरियल नंबर से आवक का पता लगाएंगे. जरूरत पड़ी तो रिमांड पर लेकर हम पूछताछ कर नेटवर्क का खुलासा करेंगे."- राज, एसपी, भोजपुर

