ETV Bharat / state

एक महीने से लापता किशोरी नवरात्रि में बरामद, दोस्त को किए 10 सेकेंड के कॉल ने खोला राज

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में करीब एक महीने से लापता किशोरी को कोईलवर पुलिस ने तकनीकी सूझबूझ से सकुशल बरामद कर लिया है. किशोरी की सुरक्षित वापसी से उसके परिवार और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है. इस मामले में किशोरी के द्वारा एक दोस्त को किए गए मात्र 10 सेकेंड के फोन कॉल ने पुलिस के लिए सुराग का काम किया, जिसके आधार पर तीन घंटे के भीतर उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे ढूंढ निकाला गया.

स्कूल से शुरू हुआ गुमशुदगी का सिलसिला: किशोरी 30 अगस्त को रोजाना की तरह स्कूल गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने दो दिनों तक अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने कोईलवर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने स्कूल, दोस्तों और शिक्षकों से पूछताछ की, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली. सीसीटीवी फुटेज में किशोरी को गुमशुदगी के दिन कोईलवर स्टेशन की ओर जाते हुए देखा गया था.

माता-पिता की डांट से तंग आकर छोड़ा घर: कोईलवर थानाध्यक्ष नरोतमचन्द्र ने बताया कि किशोरी माता-पिता की डांट और मार से तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी. वह ट्रेन से आरा पहुंची, जहां भूख से परेशान होकर रो रही थी. तभी उसे एक गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति मिला, जिसने उसे खाना खिलाया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले गया. दुर्गा पूजा के दौरान यह परिवार आरा के पियनिया इलाके में तंबू लगाकर गुब्बारे बेच रहा था, जहां किशोरी भी उनके साथ थी.

"किशोरी माता-पिता की डांट और मार से ऊबकर घर छोड़कर चली गई थी. वह ट्रेन से आरा पहुंची और वहां भूख से रो रही थी. तभी एक गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति मिला, जिसने उसे खाना खिलाया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले गया. दुर्गा पूजा के दौरान वह परिवार आरा में तंबू लगाकर गुब्बारे बेचने लगा, जहां अंजली भी मौजूद थी."-नरोतमचन्द्र, थानाध्यक्ष कोईलवर

10 सेकेंड का कॉल बना सुराग: नवरात्रि की अष्टमी के दिन किशोरी ने मौका पाकर अपने दोस्त को फोन किया. इस दौरान गुब्बारा बेचने वाले की पत्नी का एक वाक्य, "केकरा से बतिया तारे..." पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गया. पुलिस ने कॉल डंप और तकनीकी जांच के आधार पर किशोरी की लोकेशन ट्रेस की. इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पियनिया इलाके में जाल बिछाया और महज तीन घंटे में किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया.