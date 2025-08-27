भोजपुर : बिहार के भोजपुर में भ्रष्टाचार के शिकार शिक्षक ने घूसखोर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सबक सिखाया है. शाहपुर प्रखँड में निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) गुलाम सरवर और एक सरकारी शिक्षक मोहम्मद कादिर हुसैन को एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया है.

नाश्ते की दुकान से हुई गिरफ्तारी : मिली जानकारी के मुताबिक, निगरानी विभाग की टीम ने दोनों को आरा-बक्सर फोरलेन के पास गजराजगंज में एक नाश्ते की दुकान से पकड़ा. यह रिश्वत शाहपुर प्रखंड के बंशीपुर प्राथमिक विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक संतोष कुमार पाठक से मांगी गई थी.

रिश्वतखोर बीईओ और एक शिक्षक गिरफ्तार (ETV Bharat)

बकाया वेतन के बदले मांगी रिश्वत : शिक्षक संतोष कुमार पाठक का दो साल का बकाया वेतन करीब 8 लाख 54 हजार रुपए था. इस भुगतान के लिए बीईओ गुलाम सरवर ने एक लाख रुपए बतौर नजराना की डिमांड की थी.

निगरानी विभाग ने घूस लेते दबोचा : शिकायत मिलने के बाद पटना से आई निगरानी टीम ने पूरी प्लानिंग के तहत जाल बिछाया और दोनों को रिश्वत लेते रंगेहाथ धर दबोचा. इस कार्रवाई के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

''शाहपुर प्रखंड के बंशीपुर विद्यालय में पदस्थापित एक शिक्षक से बकाया वेतन भुगतान के नाम पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और एक अन्य शिक्षक ने रिश्वत की मांग की थी. दोनों को एक लाख रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है.''- आदित्य कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग

आदित्य कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग (ETV Bharat)

पटना लेकर रवाना हुई टीम : फिलहाल निगरानी विभाग की टीम दोनों को हिरासत में लेकर पटना रवाना हो गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित शिक्षक संतोष कुमार पाठक ने कहा कि दो साल से वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर उन्होंने निगरानी विभाग में आवेदन दिया था और आज न्याय मिला.

ये भी पढ़ें-

बिहार के बड़े अधिकारी घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, पीएम की योजना में मांगा था नजराना

40 हजार रुपए घूस लेते BCM रंगे हाथ गिरफ्तार, आशा कार्यकर्ता की बहाली के लिए मांगी थी रकम