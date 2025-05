ETV Bharat / state

भिवानी में जलसंकट: सड़क पर उतरी महिलाएं, नेशनल हाईवे को किया जाम, मटके फोड़ जताया रोष - WATER SHORTAGE IN BHIWANI

सड़क पर उतरी महिलाएं ( Etv Bharat )

Published : May 28, 2025 at 7:22 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 7:29 PM IST

भिवानी: भिवानी में बैंक कॉलोनी निवासी महिलाओं ने पेयजल की कमी को लेकर बुधवार को रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. गुस्साई महिलाओं ने यहां मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया. मौके पर पहुंचे जेई ने शनिवार तक समाधान का भरोसा दिया तो करीब एक घंटे बाद जाम खुला. पानी की किल्लत से जनता बेहाल बता दें कि भिवानी में साल दर साल पानी की कमी होती जा रही है. इस बार हालात कुछ ज्यादा गंभीर हैं. डेढ़ माह बाद अब नहरों में पानी आया है. पांच दिन से नहरों में पानी चल रहा है. पर बहुत सी कॉलोनियों में अब भी पीने के पानी के लाले पड़े हैं. कहीं पानी नहीं आ रहा तो कहीं गंदा पानी आ रहा है. जिससे गुस्साई बैंक कॉलोनी वासी महिलाओं ने नए बस स्टैंड के पास रोहतक नेशनल हाईवे जाम कर दिया. यहां गुस्साई महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर रोष जताया. जाम के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं. समाधान नहीं हुआ तो फिर होगा प्रदर्शन बैंक कॉलोनी निवासी बिमला, नीलम, दिनेश ने बताया कि करीब डेढ़-दो माह से पीने के पानी की कमी है. कई घरों में कई-कई दिन में पानी आता है तो अंतिम छोर के घरों में वह भी नहीं आता. ऊपर से सीवरेज की समस्या है. जिसका पानी पेयजल लाइन में घुलने से गंदा पानी आता है. गुस्साए लोगों ने कहा कि जेई ने शनिवार तक समाधान का भरोसा दिया है. समाधान नहीं हुआ तो शनिवार को फिर यहीं रोड पर मिलेंगे. मौके पर पहुंचे जेई ताजदीन व औद्योगिक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुरारीलाल ने बताया कि लोगों को शनिवार तक समाधान का भरोसा देकर जाम खुलवा दिया गया है. इसे भी पढ़ें- हरियाणा के सभी जिलों में कल होगा ब्लैकआउट, सरकार ने आदेश कर दिया जारी

