भिवानी की टीचर मनीषा हत्याकांड में नया मोड़, रोहतक पीजीआई की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई सामने - TEACHER MANISHA MURDER CASE

रोहतक पीजीआईएमएस में तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा किए गए मनीषा के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में नहीं हुई रेप की पुष्टि
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में नहीं हुई रेप की पुष्टि (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 10:56 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 11:28 PM IST

रोहतक/भिवानी: भिवानी की टीचर मनीषा की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. रोहतक पीजीआईएमएस में तीन डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के शरीर में ‘मोनो कोर्टफ़ोर्स’ नामक कीटनाशक जहर पाया गया है. हालांकि, रिपोर्ट में दुष्कर्म, गला रेतने या चेहरे पर तेजाब डालने जैसी आशंकाओं की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

स्ट्रगल मार्क्स नहीं मिले

पीजीआईएमएस के मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ. कुंडल मित्तल ने बताया कि शरीर पर किसी भी तरह के स्ट्रगल मार्क्स (संघर्ष के निशान) नहीं मिले हैं. वहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जहर मनीषा को जबरन खिलाया गया या उसने स्वयं लिया. इस संबंध में कुछ और रिपोर्ट आना बाकी है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में नहीं हुई रेप की पुष्टि (Etv Bharat)

विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हो रहे

इस घटना ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है. विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों की मांग है कि मनीषा को न्याय दिलाया जाए. भिवानी में कई दिनों से धरना भी जारी है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मामला आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा हुआ दिखाई दे रहा है. मनीषा की मौत रहस्यमयी बनी हुई है और प्रदेश भर में न्याय की मांग और तेज हो गई है.

