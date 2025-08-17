भिवानी: जिले के गांव सिंघानी स्थित लक्ष्मणपुरा की ढाणी की महिला शिक्षक मनीषा हत्याकांड की चिंगारी गांव गांव से निकलकर शहर-शहर पहुंच गई है. तमाम संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण और व्यापारी सडक़ों पर उतरकर मनीषा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में विरोध के लिए रविवार को व्यापारी और युवकों ने एकत्रित होकर भिवानी के बासिया भवन से लेकर हांसी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की.

न्याय दिलाने के लिए व्यापारी करेंगे बाजार बंदः मौके पर कॉस्मैटिक एसोसिएशन भिवानी के प्रधान अभिषेक बंसल, सोनू, अंकित कौशिक का कहना था कि जघन्य अपराध के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके. उन्होंने अपराध की निंदा करते हुए कहा यदि मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो भिवानी बंद करना पड़ा तो सभी व्यापारी मिलकर बाजार बंद कर देंगे.

मनीषा हत्याकांड के विरोध में निकाला कैंडल मार्च (Etv Bharat)

घटना स्थल पर पहुंचे भिवानी के नए एसपीः भिवानी के नए पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने जिले की कमान संभाल ली है. कमान संभालते ही टीचर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने सिंघानी घटना स्थल पर पहुंचे. एसपी सुमित कुमार ने एसडीएम मनोज कुमार और सीआईए टीम के सदस्यों के साथ घटना स्थल का दौरा किया. टीम के सदस्यों से बातचीत की. एसपी सुमित कुमार ने ढिगावा के रेस्ट हाउस में धरना कमेटी के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मामले में पुलिस जल्दी ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी. पत्रकारों से बातचीत में एसपी सुमित कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये है कि बदमाशों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए.

एक्शन में नये पुलिस कप्तान (Etv Bharat)

"टीचर मर्डर केस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी" : हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया रविवार को करनाल पहुंचीं. यहां उन्होंने भिवानी के टीचर मर्डर केस को लेकर पत्रकारों से बातचीत की. भाटिया ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना है,जिस पर पूरा प्रदेश स्तब्ध है. इस मामले पर शासन और प्रशासन से लगातार बात हो रही है.मुख्यमंत्री ने भी कड़ा कदम उठाते हुए लापरवाह अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है. रेणु भाटिया ने बताया कि महिला आयोग ने भिवानी पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर असली गुनहगार की पहचान कर गिरफ्तारी करें. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में स्कूल प्रिंसिपल, उनका बेटा, चौकीदार समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक असली अपराधी पकड़ से बाहर है. इस केस में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया (Etv Bharat)

मनीषा हत्याकांड के विरोध चरखी दादरी में प्रदर्शन : भिवानी जिले के सिंघानी में हुए लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड के विरोध में सामाजिक संगठनों ने दादरी में सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने रोष मार्च निकालते हुए सरकार और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाये. मार्च में शामिल लोगों ने मांग करते हुए कहा कि हत्यारों को जल्द पकड़ा जाए और दोषियों को फांसी हो. मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

चरखी दादरी में प्रदर्शन (Etv Bharat)

"आरोपियों को कड़ी सजा दिलवायी जाएगी" : हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते मनीषा हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह एक दर्दनाक घटना है. इस मामले में जो भी आरोपी हैं, उनको पकड़ने और कड़ी सजा दिलवाने के लिए काम किया जाएगा. इसको लेकर खुद उनकी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की मुख्यमंत्री से बात भी हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा.

आरोपियों को कड़ी सजा दिलवायी जाएगी (Etv Bharat)

"मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए" : भिवानी जिला के सिंघानी में महिला टीचर की हत्या का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है. इस घटना के पांच दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नही लगना क्षेत्र में रोष का कारण बनता जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार है क्योंकि उन्होंने पुलिस को फ्रीहैंड नहीं दे रखा, वे दिल्ली दरबार के फैसलों के इंतजार में निर्णय नहीं ले पाते. उन्होंने कहा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर काबिल अफसर है, बावजूद इसके घटना के पांच दिन बीतने के बाद भी पुलिस एक आम व्यक्ति की बेटी मनीषा की हत्या के मामले में खाली हाथ बैठी है. उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक को बदले जाने और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने के बावजूद बेटी को न्याय नहीं मिला है. इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

मनीषा हत्याकांड में सरकार पर जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला (Etv Bharat)

"मुख्यमंत्री की सारी ताकतें दिल्ली दरबार पर मेहरबान है" : दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है. इसका सबसे बड़ा कारण है की मुख्यमंत्री की सारी ताकतें दिल्ली दरबार पर मेहरबान है. दिल्ली से जो आदेश आते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं वे वाया चंडीगढ़ होते हुए हरियाणा पहुंचता है. मनीषा हत्याकांड में न्याय दिलाने के लिए जो यहां की जनता ने यात्रा शुरू की है, इस सरकार के लिए लास्ट वार्निंग है.सत्ता संभाले जुम्मा-जुम्मा 6-7 महीने हुए हैं. पहले भी थोड़े समय के लिए सीएम रहे हैं. मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा कि अच्छा आदमी और अच्छा शासक होने में अंतर है. जो चला गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है. उसकी कमी की कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन उसके परिवार को न्याय दिलाएं. उन्होंने चौ. देवीलाल, ओमप्रकाश चौटाला, भजनलाल का उदाहरण देते हुए उन्हें प्रशासन पर पकड़ रखने वाले राजनेता बताया, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली के नेताओं का मोह छोडक़र हरियाणा की चिंता करने की बात कही.

मुख्यमंत्री हत्याकांड की जिम्मेदारी लेंः दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बेटी मनीषा के साथ हुए इस घटनाक्रम से पूरा प्रदेश शर्मसार है. वे खुद भी एक बेटी के पिता हैं. इस तरह की घटना को लेकर ना केवल समाज शर्मिंदा है, बल्कि हम सब शर्मिंदा है कि हम बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एसी दफ्तर में बैठते हैं और उड़नखटोले की सैर करते हैं. उन्हें चाहिए कि वे ढिगावा में बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए रखे गए धरने में शामिल हों और पुलिस को खुली छूट दें, ताकि मनीषा के हत्यारों को पकड़ा जा सके. उन्होंने इस मामले की तुलना निर्भया कांड से करते हुए कहा कि इस मुद्दे से पूरा हरियाणा प्रदेश शर्मसार है. इसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए.

मामले को रफा-दफा करने की आशंकाः उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे को जातिगत रूप देने का प्रयास किया जा सकता है. इस मामले में मुख्य आरोपियों के बजाए अन्य लोगों को पकड़कर मामले को रफा-दफा किया जा सकता है. उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि इस मामले को जातिगत रूप देने का प्रयास ना करे, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने इस मुद्दे को अपन कंधे पर उठा लिया है और बेटी मनीषा को न्याय दिलाने तक वे इस लड़ाई को लड़ेंगे.

ये भी पढ़ेंः- भिवानी में शिक्षिका की हत्या, लोहारू के सिंघानी गांव में धड़ से अलग मिला सिर, 11 अगस्त से थी लापता - TEACHER MURDERED IN BHIWANI