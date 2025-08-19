ETV Bharat / state

भिवानी की टीचर मनीषा का नहीं हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने उठाए सवाल, अब CBI जांच की मांग - BHIWANI TEACHER MANISHA

भिवानी की टीचर मनीषा का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका है. वहीं मनीषा के पिता संजय ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए.

Bhiwani teacher Manisha last rites have not been performed yet father raises questions on police disclosure
भिवानी की टीचर मनीषा का नहीं हुआ अंतिम संस्कार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 7:57 PM IST

भिवानी : गांव ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कर दिया है जिसमें शुरुआती जांच के आधार पर बताया गया है कि मनीषा ने खुदकुशी की है और कीटनाशक के चलते उसकी मौत हुई है. इसके बाद देर रात पुलिस प्रशासन और धरना कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में मनीषा का शव लेकर अंतिम संस्कार की सहमति बनने की बात कही गई लेकिन मंगलवार सुबह मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर मामला उलझ गया. मामले में ग्रामीणों ने पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़े कर दिए और हंगामा कर दिया. इसके बाद मनीषा के पिता संजय ने प्रशासन पर धरना कमेटी के माध्यम से उन पर दबाव बनाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमति लेने की बात कही.

मनीषा के पिता ने उठाए सवाल : संजय ने कहा कि उनकी बेटी किसी भी सूरत में आत्महत्या नहीं कर सकती. इस पर ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन कर न्याय ना मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार ना करने और संजय के परिवार का साथ देने की बात कही. साथ ही ये स्पष्ट भी कर दिया कि संजय और उसके परिवार को किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है. पूरा गांव उनके परिवार के साथ है. इसके बाद गांव की महिलाएं, युवा और ग्रामीण पुलिस पर मामले को दबाने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए गांव के प्रवेश द्वार पर जाम लगाकर बैठ गए और गांव में प्रवेश का रास्ता बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि वे मनीषा को न्याय मिले बगैर अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे. वहीं मनीषा के पिता संजय ने कहा कि उन्होंने सब निर्णय कमेटी पर छोड़ रखे थे और कमेटी की वजह से ही उन्होंने सहमति दी थी. अब वे ग्रामीणों के साथ हैं और पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को संतुष्ट करें, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा.

Bhiwani teacher Manisha last rites have not been performed yet father raises questions on police disclosure
पिता ने उठाए सवाल, अब CBI जांच की मांग (Etv Bharat)

सीमाएं की गई सील : मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से गांव के सरकारी स्कूल की छुट्टी करवा दी और भिवानी के साथ चरखी दादरी दोनों जिलों में आज सुबह 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पड़ोसी जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है और पानीपत से 108 कर्मचारियों वाली एक पुलिस कंपनी सुबह ही भिवानी पहुंच गई है. पुलिस ने जिले के साथ लगती सीमाओं को सील कर दिया है और वाहनों की जांच की जा रही है.

Bhiwani teacher Manisha last rites have not been performed yet father raises questions on police disclosure
मनीषा के पिता संजय (Etv Bharat)

सीबीआई जांच की मांग : फिलहाल भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण के आने जाने वाले रास्तों पर ग्रामीणों ने पत्थर लगाकर और पेड़ों की टहनियों को काटकर रोड पर बिछा दिया है. ग्रामीण अंतिम संस्कार नहीं होने देने की बात कह रहे हैं. मृतका का शव फिलहाल भिवानी हॉस्पिटल में रखा हुआ है. ग्रामीण सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. 21 सदस्य कमेटी से जुड़े हुए व्यक्ति इस धरने से दूर हैं. भारी संख्या में पुलिस की बटालियन क्षेत्र में तैनात कर दी गई है.

Bhiwani teacher Manisha last rites have not been performed yet father raises questions on police disclosure
सीबीआई जांच की मांग (Etv Bharat)

